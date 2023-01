KAKVA ISPALA, MAKAR DA SAM KRILCA POJELA: Otišla sam na prvi i najodvratniji sastanak ikada - trajao je MINUT (VIDEO)

Našli su se i posle 60 sekundi rastali.

Ako ste mislili da minut nije dovoljan da znate da li sa nekim želite da nastavite sastanak ili ne, prevarili ste se. Na mrežama kruži snimak devojke koja u svojoj ispovesti otkriva da joj se upravo to dogodilo. Odlučila da je u ovoj godini izlazi više nego što je to bio slučaj ranije i kako to obično biva - u svetu onlajn upoznavanja, sastanci mogu da budu najveći vid razočaranja.