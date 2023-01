"DEČKO NEĆE DA ME LJUBI TAMO DOLE, A JA TO NJEMU STALNO RADIM": Doktorka objasnila zašto ne uzvraća - MALO JE NEPRIJATNO

Jedna devojka se požalila na svog partnera jer odbija da je zadovolji oralno. Evo šta kaže stručnjakinja, zašto se to dešava...

Žene koje žele da budu oralno zadovoljene, treblo bi to jasno i glasno da kažu partneru, smatra američka psihoterapeutkinja Pamela Stivenson Konoli. Ona je za "The Guardian" dala nekoliko saveta damama kojima partneri uskraćuju ovaj vid intimnog odnosa.

Jedna čitateljka ovog časopisa, a koja je htela da ostane anonimna, u pismu upućenom psihoterapeutkinji je iskreno napisala sa kojim problemima se nosi. Rekla da je u vezi četiri godine i da se ona i njen partner vole i razum

eju. Međutim, ona je istovremeno nesrećna što njen izabranik ne želi da je ljubi "tamo dole". Čitateljka je otkrila i da ona to stalno radi njemu, pruža mu oralno zadovoljstvo, ali ga nikada ne dobije zauzvrat.

"Ne postoji reciprocitet. Iako moj partner tvrdi da i on to voli da radi, to se ipak nikad ne dešava", požalila se čitateljka. "Pitala sam zašto, pokušavala da budem puna razumevanja i nikada nisam insistirala, ali osećam da je moje zadovoljstvo ovde u drugom planu."

Ona dalje kaže da ne bi bilo u redu da od partnera traži nešto što mu se možda baš i ne dopada, ali svejedno se oseća "zakinutom". Čak je priznala da je nedavno počela više da flertuje sa drugim muškarcima, jer je ubeđena da joj afera sa strane može da donese više zadovoljstva od odnosa sa redovnim partnerom.

Stručnjakinja je otkrila i da ponekad muškarci izbegavaju ovaj vid intimnosti jer su neretko loši u tome. Međutim, Konoli je rekla da će joj samo iskren razgovor sa izabranikom i ako mu objasni zašto je važan reciprocitet kad je reč o oralnom odnosu, pomoći da promeni trenutnu situaciju. Biće malo neprijatno, ali će to morati da uradi.

"Zašto bi vam partner uzvraćao ljubav kada je jasno da to zapravo ne očekujete? Ljudi imaju tendenciju da ne menjaju svoje ponašanje osim ako je to apsolutno neophodno. Zato, time što ne postavljate granice, podstičete njegovu sebičnost", primetila je doktorka.

Terapeutkinja je takođe savetovala čitateljku da se zapita zašto ranije nije insistirala na važnosti oralnog odnosa. Po njenom mišljenju, razlog bi mogao da bude nedoostatak samopouzdanja. Takođe, time što se ne ustručava da partneru pruži ovaj vid zadovoljstva pokazuje i da voli da drži kontrolu u svojim rukama, a uživa i u moći koju oseća kada na ovaj način zadovoljava partnera. Konoli je navela da "jednostrana akcija" u vezi, kao i prevelika očekivanja, mogu da izazovu veliko netzadovoljstvo kod partnera koji pruža više.