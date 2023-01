GOLA TIJELA ISPREPLETANA NA GOMILI, VEZIVANJE I OR*AZMI UŽIVO: Detalji ORGIJA u NAJELITNIJEM klubu za bogate (FOTO)

Kako izgledaju orgije u elitnom klubu za odrasle, ali i imućne, po imenu "Snctm".

Izvor: Instagram/snctmsociety/screenshot

"Snctm" je poznat kao najelitniji klub za odrasle na svetu jer pruža priliku bogatim, slavnim i ekstremno atraktivnim ljudima da istraže svoje najluđe fantazije u intimnim odnosima. Riječ je zapravo o "franšizi" klubova koji se nalaze širom sveta, a ako ste se pitali ko su ljudi koji ga posjećuju, evo odgovora...

Ova mjesta ugošćuju samo najekskluzivnije goste – od poznatih ličnosti sa A liste do prebogatih bisnismena i direktora, do manekena i manekenki. Da biste postali član ovog kluba, potrebno je da izdvojite oko 68.000 eura godišnje. Mala cijena za "ludilo" koje se dešava iza zatvorenih vrata. Nekoliko redovnih gostiju "Snctm" kluba otkrilo je za britanske medije šta se dešava iza zatvorenih vrata - od orgija do BDSM-a i senzualnih seansi.

"Kad dođete na tajnu lokaciju, dobro obučeno obezbeđenje će vam otvoriti vrata automobila, pomoći vam da izađete i ispratiti vas do ulaznih vrata..."

Isti gosti su rekli da se članovi prvo opuštaju uz hranu i piće, a zatim se polako i neupadljivo upoznaju sa modelima zaposlenim u klubu, polugolim ili odjevenim u neki od BDSM kostima. Kako vrijeme prolazi, uzbuđenje raste, a gosti počinju da se miješaju među sobom...

"Kako vrijeme prolazi, počinjete da primjećujete da se sve manje i manje nosi odjeća i da ljudi postaju mnogo ležerniji."

Onda je došlo vrijeme da se "pređe na posao"… Jedan par koji ima veoma otvoren odnos i rado se upušta u intimne "igrarije" sa drugim ljudima, ispričao je:

"Kada smo bili spremni, odlučili smo da istražimo jednu od tematskih spavaćih soba sa crvenim ružama i crnom dekoracijom. Dok smo sedeli na krevetu sa četiri prelijepe žene koje smo upravo upoznali, opipao sam čaršave – kvalitet materijala me je impresionirao. Razgledajući okolo, primijetio sam da je svaki detalj pažljivo odabran kako bi stvorio impresivno i uzbudljivo iskustvo. Na kraju noći, shvatili smo da smo ispunili fantazije za koje nismo ni znali da imamo."

Spisateljica erotske proze Hejli Folk takođe je nedavno prisustvovala jednoj od ovih žurki, a evo kako je opisala svoje iskustvo. Ona se u klubu našla sa partnerom sa kojim je u nemonogamnoj vezi. Na samom početku su "bačeni" u prostoriju gde je bila vezna gola žena. Bilo je i erotskih izvođača koji su zabavljali goste dok su maskirani muškarci delili šampanjac.

"Snctm" je jedan od seksualnih klubova o kojima se najviše priča na svijetu - pogledajte kako izgleda unutra!

Telefoni su na ovom mjestu zabranjeni kako bi se osigurala krajnja privatnost, a oni koji su željeli da sakriju svoj identitet, nosili su maske. Kako veče odmiče, gosti u glamuroznim toaletama su polako skidali odeću da bi na kraju ostali nagi ili u donjem vešu.

Hejli je imala priliku da posmatra drugu ženu kako doživljava orgazam, a ovo iskustvo je opisala kao nevjerovatno uzbudljivo. Krici zadovoljstva kao da su Hejli dali osećaj samopouzdanja dok se usudila da uđe u neke od privatnih soba, koje su mirisale na "se*s, skup parfem i čisto zadovoljstvo".

"Svaka soba je ispunjena gomilom ljudi u svim 'varijantama': tijela isprepletana, jedni na drugima, 10 ljudi u jednom krevetu istovremeno, ljudi koji imaju se*s na podu, gosti vezani za kvake na vratima, parovi koji traže 'začin' koji će im popraviti brak, pa čak i voajeri imaju svoje mjesto."

Do kraja noći, Hejli je odbacila odjeću, ali i svoje inhibicije.