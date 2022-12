MAJSTOR NAJSTARIJEG ZANATA SPAVAO JE SA VIŠE OD 8.000 ŽENA! Zbog 3 stvari je izdržljiv u krevetu - a gazi 5. DECENIJU

Japanska zvijezda filmova za odrasle otkrila je savjete za izdržljivost u krevetu!

Za njega važi da je majstor najstarijeg zanata, a njegove brojke to i potvrđuju. Zvijezda filmova za odrasle, Japanac Ken Šimicu (41) je u svijet ove vrste kinomatografije uplovio prije 20-ak godina, a do sada je snimio preko 7500 filmova.

"Spavao sam s više od 8000 žena, snimio preko 7500 filmova za odrasle, a nedeljno zarađujem do 26.000 dolara", izjavio je u jednom intervjuu.

Svim muškarcima je podijelio korisne savjete kako da erekciju održavaju što dužom i tako uživaju u intimnim odnosima. Za njega tri osnove stvari su ključ toga: zdrava ishrana, spavanje i vježbanje.

"Postoji mnogo muškaraca koji se oslanjaju samo na dodatke bez uravnotežene prehrane. Jedem hranu za erekciju, a to su: brokoli avokado, govedinu, ribu. Takođe, radim dosta čučnjeva i puno spavam", rekao je ovaj glumac i dodao da je upravo u tome tajna njegovog umjeća i izdržljivosti u krevetu. A onda se osvrnuo i na još neke nezdrave navike.

"Prije nego što zapalite cigaretu, stanite i razmislite - kako će to da utiče muški polni organ? Osim što uzrokuje rak pluća, srčane bolesti, bore, žute zube i tanji novčanik, pušenje šteti muškosti. Udisanje nikotina sužava krvne žile, što znači manji protok je i u polnom organu, a to vodi slabašnoj erekciji", rekao je on. Takođe, ukoliko želite da sačuvate aktivan i zdrav se*ualni život, izbjegavajte i ove nezdrave aktivnosti: