DAJTE NAM 300 EURA KAO SVADBENI POKLON! Mladenci bez blama zatražili novac, a onda uslijedio BRUTALNO ISKREN ODGOVOR...

Mladenci su izričito tražili pare kao svadbeni poklon, a onda je uslijedio brutalno iskren odgovor gostiju...

U regionu je već odavno poznato prećutno pravilo, da kad vas neko pozove na svadbu vi za poklon mladencima pripremite par eurića u koverti. Iako to ne bi trebalo da se naglašava, ipak jedan par je odlučio da u pozivnici to jasno da do znanja i zatraži ni manje, ni više, nego 300 eura.