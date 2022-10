ZA MUŠKARCE KOJI PIJU LEKOVE ZA PRITISAK, OVO JE NEŠTO NAJGORE: Čuva srce, ali utiču i na ono gde su NAJOSETLJIVIJI

Jedan muškarac zbog lekova ne može da ima intimne odnose, a evo šta je tačno u pitanju!

Izvor: YouTube/Scenes Kuch Aise Hain

Određeni lekovi mogu negativno da se odraze na libido, pogotovo kod muškaraca, te i povrh toga što on ima izrazitu želju za seksualnim odnosom, ipak ga njegova alatka ne sluša.

Upravo se sa tim problemom susreo jedan muškarac, koji je želeo da ostane anoniman, ali je u nadi da će od nekoga dobiti koristan savet, podelio svoju muku. Naime, on (61) i njegova supruga, koja je dve godine mlađa od njega su punih 32 godine u braku. Međutim, sada se našao u situaciji zbog koje ne želi da razočara svoju ženu. "Dojadilo mi je više da razočaravam suprugu jer ne mogu da doživim erekciju", započeo je on svoju ispovest, a zatim dodao kako mu je polni organ postao neupotrebljiv, te čak nema ni jutarnje erekcije. Iako njegova žena kaže da joj ne smeta nedostatak se*a i da joj je važnije njegove zdravlje, ipak on duboko veruje i oseća da je ona isfrustrirana zbog toga.

Upravo se sa tim problemom susreo jedan muškarac, koji je želeo da ostane anoniman, ali je u nadi da će od nekoga dobiti koristan savet, podelio svoju muku. Naime, on (61) i njegova supruga, koja je dve godine mlađa od njega su punih 32 godine u braku. Međutim, sada se našao u situaciji zbog koje ne želi da razočara svoju ženu. "Dojadilo mi je više da razočaravam suprugu jer ne mogu da doživim erekciju", započeo je on svoju ispovest, a zatim dodao kako mu je polni organ postao neupotrebljiv, te čak nema ni jutarnje erekcije. Iako njegova žena kaže da joj ne smeta nedostatak se*a i da joj je važnije njegove zdravlje, ipak on duboko veruje i oseća da je ona isfrustrirana zbog toga. "Dojadilo mi je više da razočaravam suprugu jer ne mogu da doživim erekciju", započeo je on svoju ispovest, a zatim dodao kako mu je polni organ postao neupotrebljiv, te čak nema ni jutarnje erekcije. Iako njegova žena kaže da joj ne smeta nedostatak se*a i da joj je važnije njegove zdravlje, ipak on duboko veruje i oseća da je ona isfrustrirana zbog toga.

Međutim, ovaj muškarac tvrdi da se oseća i dalje u dobroj formi za svoje godine i da vodi jedan normalan i zdrav život. A jedino što mu je preostalo da se zapita jeste da li su lekovi za krvni pritisak glavni krivac za njegovu imptotenciju, na šta su mu stručnjaci dali potvrdan odgovor.

"Jedan od razloga zašto nastaje ovaj problem jesu upravo lekovi za krvni pritisak", objasnili su stručnjaci i dodali da bi najbolje rešenje bilo da popriča sa svojim izabranim lekarom oko potencijalnog smanjivanja doze ili promene lekova. Zato ukoliko se susrećete sa ovim problemom, nemojte da izbacujete ili ograničavate lekove na svoju ruku, već najpre porazgovarajte sa doktorom!