ŠALJU DEVOJKAMA PIĆE PREKO KONOBARA, TO JE POGREŠNO! Stručnjak o CAKAMA ZAVOĐENJA po klubovima - ovako osvajate svakoga!

Stručnjak za govor tela Marko Burazor otkrio je kojim potezima možemo osvojiti nekoga u klubu, a na koji način nam neko stavlja do znanja da se sklonimo.

Izvor: K1 Televizija/Printcsreen

"Naučite jezik koji ceo svet govori i razume" rečenica je kojom se opisuje govor tela. Koliko sama gestikulacija može da pomogne ili odmogne u flertu, da li je sve ono što govorimo neverbalnom komunikacijom pravi ili pogrešan signal, otkrio je stručnjak za govor tela Marko Burazor.

Gostujući u "Vikendu na K1", Marko je objasnio u čemu najviše grešimo, na koji način možemo da privučemo osobu za koju želimo da nam priđe, ali i kako da znamo kada neko nije zainteresovan za nas. I sve to - bez ijedne jedine reči.

"Mi često kažemo da smo kliknuli sa nekim, da ne moramo da kažemo ništa, samo smo se pogledali, samo smo osetili to što mi definišemo kao energiju. Ipak, to je zapravo skup znakova koje naš mozak prepoznaje kod druge osobe, da li se ona naklonila ka nama, da li su joj raširene zenice dok nas gleda. Mi to sve primećujemo, ali ne stižemo da obradimo i damo definiciju. Mi to nazovemo intuicijom, iako niko ništa nije rekao. Kad ljudi ne kliknu, suzdržana je komunikacija, morate klještima da izvlačite reči ili da postavljate podpitanja. Kad ljudi kliknu, to se oseti, bude duhovito, opširnije i imate želju da podelite sa nekim nešto", rekao je Marko i dodao:

"Ako se nekome dopadate, ta osoba će želeti da sedi bliže vama, neće skidati pogled sa vas, držaće pogled uvek u predelu očiju ili će vizualizovati neke elemente poput poljupca, želeće kontakt sa vama, želeće da nađe razlog da vas vidi", objasnio je.

Znaci koji pokazuju nezainteresovanost

"Ako sklanjate pogled, odgovarate rezervisano ili kasnije, vi stavljate do znanja određene informacije toj osobi. Ukoliko ste noge okrenuli od osobe, ako je vaš torzo okrenut od osobe, to su signali koje njegov mozak treba da prepozna. Ako verbalno kažete nekoliko puta 'prijatelj', od toga nema ništa. Ako ste nekoga stavili u prijateljsku zonu, iz nje nema izlaska. Ako na početku ne stavite do znanja da vas neko privlači, postoji verovatnoća da vas stavi u kategoriju prijatelja", rekao je stručnjak, a onda se osvrnuo na najveći problem današnjice.

"Ono što je u današnje vreme problem, jeste da se prilazi preko konobara, tako što se preko njega pošalje piće. Ja sam pobornik toga da ako vam se neko dopada, treba vi da priđete, kako biste vas dvoje ostvarili kontakt očima. Ako prilazite na slepo, vi ste tretirani kao neki nasilnik ili neko ko ugrožava nečiji lični prostor. Ako ste uspostavili kontakt očima oboje, trebalo bi da se desi kontakt", rekao je Marko.

"U klubovima je to izrazito teško zbog glasne muzike i često ste u društvu prijatelja koje ne želite da napustite. Tu postoji ta dilema koja celu situaciji čini još težom. Neki koji priđu bez kontakta očima, mogu da se smatraju da imaju agresivni pristup. Ako muškarac ne preuzme inicijativu, onda nije muškarac, ali žena treba da da znak, da pogleda direktno u oči, i to tri puta. Ako muškarac ne priđe, ni ne treba vam", rekao je.

Najčešće greške

"Najveći problem sada su društvene mreže koje su sve oblikovale, ispada da imate katalog i birate. Ljudi se danas manje upoznaju. Suština je da dok mi dođemo do kontakta uživo, stekli smo mnogo loših iskustava koja nam prave teoriju da su sve žene ili svi muškarci isti. Najzdravija atmosfera za upoznavanje su kućne sedeljke. Na mestima gde se izlazi je sve pomešano, postoji mnogo izazova koji mogu da nam odvrate pažnju", rekao je stručnjak za govor tela i odao najbolji recept ako želite nekoga da osvojite:

"Ono što je do vas jeste da ga pogledate direktno u oči, da postanete pristupačni. To ćete postići tako što nećete biti prekršteni, bićete okrenuti ka toj osobi i stavićete do znanja da može da vam priđe. Ako ste okrenuti leđima ili na drugu stranu, neće vam prići za tri života. Vaše lice mora da bude okrenuto ka toj osobi. Ukoliko on to ne dešifruje, ne treba vam", istakao je.