NAPIO SE K'O ČEP, PA JOJ U 2 NOĆU ZAKUCAO NA VRATA: Ešton kao u filmovima pričao o ljubavi, a evo šta mu je Mila rekla

Kako je Ešton Kučer izjavio ljubav Mili Kunis?

Izvor: YouTube/Ashton and Mila

Ešton Kučer i Mila Kunis važe za netipičan holivudski par. Oni su jedni od retkih koji nemaju potrebu da demantuju glasine koje o njima kruže u javnosti. Ako pogledate slike koje osvanu na društvenim mrežama, djeluju kao najobičniji par koji voli da ide na utakmice, zabavlja se sa svojm djecom, a nećete ih previše često viđati na glamuroznim događaijma.

Nedavno su šokirali javnost i o nekim svojim "lošim" higijenskim navikama, a Mila je čak jednom prilikom otkrila kako je naprosto uživala u tome što se ugojila u trudnoći i da joj nije padalo na pamet da "požuri" da povrati figuru posle porođaja. Jednostavno je smatrala da sve treba da se odvija prirodno, što obino nije put na koji se holivudske zvijezde odlučuju...

Ešton i Mila su se upoznali praktično još kao tinejdžeri kada su glumili par u popularnom sitkomu "Vesele sedamdesete", a decenijama kasnije se među njima izrodila ljubav. A situacija u kojoj je nekadašnji suprug Demi Mur izjavio ljubav ovoj lijepoj Ukrajinki, djeluje kao scena iz romantične komedeije u kakvima su oboje glumili.

Glumac je otkrio je je prvi put priznao Mili da je voli jer je bio pijan! Uveče posle neke zabave, Ešton je iznenada shvatio da hitno mora da joj prizna osjećanja i odmah je otišao kod nje:

"Pojavio sam se pijan u njenoj kući oko dva posle ponoći i ona je je samo počela da viče: 'Ti i tekila me izluđujete'. I rekao sam joj da je volim, a ona je rekla: 'Nemoj to da govoriš ako tako ne misliš. Hoćeš li da me voliš ujutru kada se otrijezniš?', rekla mi je", ispričao je glumac.

Ujutro se, inače, Ešton oporavio od pijanstva i ponovo došao kod Kunisove da joj, sada bistre glave, ponovi sve što je prethodnu noć rekao. Od tog trenutka su postali nerazdvojni, vjenčali su se 2015, a imaju ćerkicu Vajat Izabel i sina Dimitrija Partvuda.

Pogledajte slike ovog slavnog para.