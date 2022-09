NOVI BIZNIS NA INTERNETU - NEVJESTE PO NARUDŽBINI: Bogati stranci biraju mladu, plate 27.000 € i kupe na 3 načina!

"Neveste po narudžbini" postaju sve popularnije, ali šta zapravo predstavlja ovaj "trend"?

Izvor: Shutterstock/TV Prva/screenshot

Vjerovali ili ne, sve više muškaraca traži udavače sa Balkana, za koje su spremni da plate i po nekoliko hiljada eura. O čemu se zapravo radi?

Portal "One beautiful bride" nudi mogućnost muškarcima da nađu ženu za udaju, a za lakše snalaženje, njihove fotografije svrstane su po etnolingvističkim grupama, pa se u potkategoriji Sloveni mogu naći uz Ruskinje, Ukrajinke, Bjeloruskinje, ali i djevojke sa Balkana.

Nevjeste, navodi se, "koštaju" od 6.890 do 26.940 dolara, a da li se iza ovog sajta krije prevara, izvlačenje novca naivnim muškarcima ili zaista pronalazak srodne duše - to znaju samo oni koji se odluče da plate. Na stranici posvećenoj djevojkama iz regiona može se, između ostalog, pročitati zašto su one posebne, kao i izjave navodno zadovoljnih mladoženja iz Amerike.

"Nevjeste po narudžbini postaju sve popularnije, sve više muškaraca počinje da traži udavače sa Balkana, a mi smo odlučili da detaljno analiziramo novi trend. Naši stručnjaci su prikupili statističke podatke, obavili intervjue sa nevjestama i njihovim muževima (koji su se spojili preko tog sajta, prim. aut.), testirali veb-stranice sa srpskim suprugama kako bismo podelili sve najvažnije informacije o postojećim benefitima, zamkama i stvarnim troškovima", piše, između ostalog, na sajtu.

Navodi se i da je procenat uspješnih brakova sa djevojkama iz regiona 70 odsto, a da je stopa razvoda oko 30 odsto. Ističe se i da srpske nevjeste nisu žene na prodaju, ali da će "muškarac teško besplatno da nađe mladu".

"Muškarac koji je motivisan da pronađe ženu iz regiona vjerovatno će potrošiti novac na usluge onlajn upoznavanja i putovanja na Balkan, a mi pružamo tačne cijene", objašnjava se i dodaje da muškarci mogu da "kupe" mladu na tri načina:

"Muškarci koji traže mladu ili slovensku djevojku obično provedu oko godinu dana na sajtu prije nego što pronađu djevojku, zbliže se sa njom i odluče da odu u njenu zemlju da je upoznaju u stvarnom životu, tako da, za većinu, upoznavanje preko interneta košta oko 1.000 do 1.200 dolara", ističe se uz grafikon koji prikazuje koliko košta svaka stavka odlaska po mladu.

Prema njihovoj računici, za dvije nedelje tom strancu na Balkanu treba 1.700 dolara. Većina muškaraca ode dva puta prije nego što zaprosi djevojku, pa je ukupna cena putovanja 3.400 dolara. Izračunato je i koliko košta sve, od troškova upoznavanja, vize, dozvole za vjenčanje, do same svadbe.

Prof. dr Goran Kunjadić, stručnjak za sajber-bezbjednost, kaže za Kurir da ovaj tip sajta nije neobičan i da je legalan, ali da ne možemo znati da li je u pitanju prevara ili ne.

"Nisam primjetio da sadrži neki maliciozan kod. Vjerujem da je sve to što su oni naveli tačno, ali kod takvih sajtova uvijek treba biti oprezan. Može biti da se to stvarno dešava i da neko tako nađe mladu, a može biti i da se od naivnih muškaraca uzima novac. Pitanje je da li su te djevojke sa slikama prave ili ne. Ako i dođe do neke prevare, vlasnik sajta može biti tužen", rekao je profesor i dodao da se sumnja može probuditi ako se na tim sajtovima traži novac unaprijed.

"Može biti i da je sve legalno, a i da je prevara. Možda tako djevojke i zarađuju novac ili to rade da bi dobile legalne papire druge države", istakao je.