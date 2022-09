PROZIVAJU ME JER SAM REKLA "DA" SA SAMO 16 GODINA: Kad im objasnim zašto sam tako htela, svima ZAPUŠIM USTA!

Ava se verila sa samo 16 godina, a onda je i otkrila zbog čega se tačno odlučila za to!

Kada su najbolje godine da stanete na ludi kamen zavisi od osobe do osobe. Nekima se nimalo ne žuri da okuse bračni život, dok ima i onih koji se čak i prerano odluče za to, po nekim društvenim merilima.

Tako je Ava Jergens odlučila da sa 16 godina kaže "da" svom dečku, Benu Otu, kada joj je priredio veridbu za pamćenje. Ova uspešna devojka koja je posao izgradila na društvenim mrežama, nakon razmišljanja da li javno da govori o svojoj, za neke prerano donetoj odluci, Ava je ipak objavila video i objasnila ostalima zašto želi tako mlada da se uda.

Ona je u video snimku navela pet razloga, nakon čega je naišla na brojne kritike. Ava je iskreno priznala da je verena prošle godine i da su to neki podržali, a neki osuđivali.

Među prvim razlozima, ona je izdvojila i, po njenom mišljenju, najvažniji:

"Udaću se sa najboljeg prijatelja!"

"Međutim, Ben nije samo to. On je takođe i dečko i poslovni partner. Veoma volim da radim i zanima me preduzetništvo, a takav je i on, i nikada nisam upoznala nikoga sličnog. U srednjoj školi smo zajedno zarađivali desetak hiljada dolara i ulagali u nekretnine", navela je ona kao drugi razlog.

Treći razlog zašto je odlučila da se uda za Bena jeste taj što se on ne plaši da joj otvoreno kaže šta misli i kritikuje je kada uradi nešto što ne valja. Četvrti razlog se odnosi na fizičku privlačnost. Ava je objasnila da je Ben veoma privlači, a za kraj dodala je da je on takođe čini veoma srećnom. Što je, složićete se, jedno do najvažnijih stvari u odnosu.

U svojim prethodnim snimcima govorila je o pogledu na svet i život i zagovarala kako bi mladi ljudi trebalo da rade neke stvari dok su još u tim godinama - što se tiče posla, karijere, ali i ljubavi i braka.

"Godine su samo broj i možete bukvalno možete bilo šta da uradite sa svojim životom", rekla je ona i otkrila da neće ići na koledž da bi posvetila vreme poslovima.

Komentari koji su usledili uglavnom su bili puni kritika, pa je tako jedan napisao kako bi previše vremena koje provode zajedno moglo kasnije negativno da se odrazi na njihov odnos.

"Pobrinite se da ostavite pare sa strane za advokata", glasio je drugi komentar.

"Verujem u tebe devojko! Samo ne zaboravi, ove tinejdžerske godine nikada nećeš moći da vratiš, zato živi svoj život dok možeš!", napisala je jedna korisnica. Ali pored negativnih bilo je i komentara podrške, te je bilo nekoliko njih koji su ih podržali i poželeli sreću.

"Ako vas to čini srećnim, borite se za to", glasio je jedan komentar za kraj.

A šta vi mislite o ovome?

