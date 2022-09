ZBOG NOVOG TRENDA SVE VIŠE LJUDI "NIJE ZA VEZU"! Stručnjak upozorio na znake da ste žrtva - prvo LETE OKO VAS, a onda...

"Nisam za vezu" sve je češća izjava koju čujemo, ali šta se zapravo krije iza toga?

Koliko društvene mreže maestralno manipulišu ljudima, toliko da nezamislive i grozne stvari postaju maltene normalne, dokazuje i ponižavajući trend u seksu koji je nedavno podigao veliku prašinu. Stručnjaci sada upozoravaju na još jedan, a koji može biti odgovoran za čuvenu i dobro poznatu rečenicu "Nisam za vezu".

I to je potpuno legitimno, ali prilično razočaravajuće ako znate da se neko u početku maksimalno "aktivirao i leteo" oko vas. Ako ste ikada bili uzbuđeni jer je nova veza na pomolu i zato što smatrate da ima potencijala, a potom da je sve isparilo, onda je vrlo verovatno da ste zanemareni.

Termin "breadcrumbing" podrazumeva da nekoga zavlačite i umanjujete njegove nade. Osoba koja to radi nekada je koketna, ulizica ili nedosledna, angažujući se u početku, uz vaše neizostvano razočaranje zbog praznih obećanja i emocionalne nedostupnosti.

Profesor komunikologije Preston Li otkrio je u časopisu Psychology Today šta treba da učinite ako ste deo ove situacije.

On sugeriše da žrtve zlostavljanja često počnu da se preispituju i krive same sebe nakon što su doživele zanemarivanje. Osim toga, veoma je važno da obratite pažnju na to da li često menjate raspoloženje.

"Oni koji su na udaru često doživljavaju emocionalni tobogan. Većinu vremena su razočarani, s povremenom lažnom nadom, uz zbunjenost i sumnju u sebe", rekao je i dodao:

"U mnogim slučajevima, ovakvo ponašanje može da utiče na zavisnost u odnosu, gde žrtva nastavlja da se zadovoljava malim zalogajem lažne nade kako bi održala privid pravog odnosa. Neke žrtve mogu više da se trude da zadovolje i dokažu svoju vrednost, a da zauzvrat ne dobiju mnogo", istakao je.

Takođe, prema njegovim rečima, ukoliko primetite da uvek čekate nešto od druge osobe, to je takođe znak nedostupnosti.

"U ovoj igri čekanja stvara se nezdrava i nepravedna dinamika. Nepodobna strana ima moć pažnje, prihvatanja i odobravanja, dok se žrtva odriče svoje moći nezavisnosti i samopoštovanja", kaže Li i dodaje:

"Duboko u sebi, mnoge žrtve breadcrumbing-a znaju da ih navode i zavlače. Međutim, neki znaju da se zadrže u vezi kako bi izbegli suočavanje sa bolnom istinom da partnera zapravo nije briga i iz straha od gubitka lažne sigurnosti", ističe.

Ako se nađete u ovoj situaciji, Li savetuje da se zapitate:"Da li zaslužujem bolje od načina na koji me neko tretira u ovoj vezi?".