6 STVARI "NA KILOMETAR" ODAJU LOŠEG LJUBAVNIKA: Žene, obratite pažnju na ove stvari - odmah znate da će vas RAZOČARATI!

Ne mora da dođe do seksa da biste proverili kakav je u krevetu – ove stvari ga odaju!

Dobar seks možda nije presudna stvar u vezi, ali je svakako bitan za zdrav odnos. Mnogima osete da su "kliknuli" sa nekim, pa se onda potpuno razočaraju kada dođe do seksa jer shvate da tu uopšte nisu kompatibilni. Da biste to izbegli, stručnjak za seks Anabel Najt otkrila je stvari koje će vam "na kilometar" otkriti da je muškarac loš u krevetu.

Brzo jede

Izašli ste na sastanak i on je maltene smazao ceo obrok dok ste vi tek pojeli dva zalogaja? Pa, to bi mogao da bude znak da je on loš u krevetu.

Anabel ističe da oni koji generalno žure kroz život, posebno u stvarima u kojima treba uživati, poput hrane, vrlo verovatno žure i da se u krevetu sve što brže obavi.

Njen savet je i da obratite pažnju šta muškarac jede kada izlazite negde – ako stalno naručuje isto, ne očekujte mnogo avantura u spavaćoj sobi!

Previše brza u vezi

Ako je vašem potencijalnom partneru nejasan koncept da "idete polako", to može da ukaže na manjak emocionalnog iskustva, koje je ključno za srećan, zdrav i ispunjavajuć seksualni život.

Hvali se seksualnim životom

Ukoliko vam muškarac priča o svojim prethodnim seksualnim partnerkama, koliko su bile dobre ili loše u krevetu, sa koliko je ljudi spavao, ne očekujte fantastičnog ljubavnika, savetuje stručnjak za seks.

Ovakvo ponašanje je uglavnom karakteristično za one koji su nesigurni i loši u krevetu.

Mnogo pije

Nema ništa loše u tome ako vaš potencijalni partner tu i tamo popije poneku čašicu alkoholnog pića, ali ako u tome preteruje, imajte na umu da to može da se odrazi na njegov performans u krevetu.

Pored toga što preterivanje u alkoholu može da dovede do erektilne disfunkcije, smanjene seksualne želje, definitivno nije ni prijatno da imate odnos sa nekim ko se oseća na alkohol...

Preterano oprezan

U mnogim situacijama u životu treba biti oprezan, ali oni koji su uvek na oprezu i izbegavaju da probaju bilo šta novo, već se isključivo oslanjaju na rutinu, uglavnom nisu baš najbolji ljubavnici.

Lenjivac

Ako su vam potrebni nadljuski napori da ga naterate da se podigne sa kauča, seks stručnjak otkriva da vas u tom slučaju u krevetu očekuje katastrofa.

Nedostatak energije u svakodnevnom životu znači i nedostatak energije u krevetu, tako da ne očekujte previše od lenjivca, bićete razočarani.

Znate li još nešto po čemu se prepoznaje da je muškarac loš u krevetu?