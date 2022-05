NE OMETAJTE AKO NE ŽELITE DA VIDITE KAKO… VAŠEG SINA: Ostavila drsku poruku svekrvi, a nećete verovati ŠTA JE ON URADIO

Muškarac je zatražio podršku na društvenim mrežama zbog sukoba supruge i mame.

Svakome se makar jednom desilo da ga neko prekine usred "akcije" u krevetu, a šta ako se to dešava redovno i ako je reč o poslednjoj osobi kojoj biste želeli da objašnjavate šta u tom trenutku radite?Sličnu situaciju opisao je jedan muškarac na Redditu, a u nesrećnom trouglu su se našle njegova supruga i majka. On je objasnio da on i žena žive sa njegovom mamom, da se često dešava da ih ona prekine u krevetu, ali nešto drugo ga je u toj neprijatnoj situaciji više razbesnelo.