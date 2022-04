UDATA JE ZA ŽIGOLA I NE SMETA JOJ ŠTO NJEN MUŽ SPAVA SA ŽENAMA ZA PARE: Evo i zašto ga podržava u tome!

Žena koja je udata za žigola ispričala je kako je biti u braku sa čovekom koji spava sa drugim ženama za pare i zašto joj to ne smeta.

Izvor: Dusan Petkovic/Shutterstock.com

Ejpril Heris (37) i Džejmi Perkins (47) dugo su u braku, a on već skoro tri decenije radi kao žigolo, što im pored plata koje imaju mesečno donosi u kuću oko 600 evra.

"Nema lakšeg ni bržeg načina da se zaradi novac, a to se uklapa u moj poslovni i porodični život. Ejpril ponekad smeta pažnja koju dobijam od drugih žena, ali na kraju dana, zna da sam samo njen", kaže Džejmi.

On je bio iskren u vezi sa tim što radi otkad ju je upoznao, a već od 19. godine počeo je da spava sa ženama za novac, pa je do sada ima odnose sa više od 1.000 žena.

Sve je počelo kada je radio kao sportski terapeut, a nekoliko klijentkinja mu je predložilo da "dodatnim uslugama" počne da zarađuje dodatni novac. Najpre ih je odbio, a onda je odlučio da proba i tako je postao žigolo.

Džejmi inače ima troje dece iz prvog braka, dok Ejpril ima 19-godišnju ćerku, a ističu da izdržavanje četvoro dece zahteva dosta novac. Ona ističe da je svesna da je to što njen muž radi kontroverzno, ali da oseća ogromno poštovanje prema čoveku koji je spreman sve da uradi za porodicu.

Takođe, Ejpril kaže da iako je svesna da Džejmi spava sa drugim ženama samo zbog novca, ponekad je ipak nesigurna.

"Ja sam sam obična žena, svi imamo stvari koje nam se ne sviđaju kod sebe. Imam stomačić i iako nikada nisam bila ljubomorna, osećam se nesigurno kada mahnem Džejmiju, a znam da on ide da spava sa drugom ženom. Ali, on me uvek umiri i iako se na trenutak osećam nesigurno, razgovaramo o svemu", kaže ona, dodajući da je muž naziva svojom kraljicom i stalno joj govori koliko je lepa.

Džejmi kaže da je odnos sa ženom koju voli mnogo drugačiji od onoga što radi za novac.

"Ne ljubim se sa svojim klijentkinjama, to je samo za Ejpril. Takođe, ne spavam sa udatim ženama, osim ukoliko njihovi muževi pristanu na to. Sa klijentkinjama nema bliskosti, a kada me Ejpril poljubi, to je vatreno. Ona je jedina žena za mene".

Žena koja je udata za žigola priznaje i da je svesna da se klijentkinje njenog muža ponekad vežu za njega, pa je bilo i onih koje su im iznenadno dolazile na kućni prag.

"Ljubazno im kažem gde da se nose i uplašim ih. Ali, jednom smo morali čak i da se selimo da bismo pobegli od žene sa kojom je Džejmi spavao", priča ona.