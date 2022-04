OŽENIO SAM SE KRUŠEVLJANKOM, ALI BIZARNI OBIČAJ ME JE NATERAO DA SE RAZVEDEM! Beograđanin poludeo - "Pojeo me je BLAM"

Nakon što se oženio Kruševljankom, Beograđanin je samo par dana nakon svadbe poželeo da se razvede, zbog običaja koji smatra "seljačkim".

Izvor: Shutterstock/Stefan foto video

Srpska tradcionalna kultura obliuje mnogim običajima. Dok su poneki i dan danas aktuelni na veseljima, pogotovo na svadbama, postoje i oni za koji mali broj ljudi zna.

Iako su, po mišljenju mnogih, bizarni ili smešni, neke porodice su im verne i rado ih praktikuju. Tako je jedan Beograđanin ostao u čudu, kada se oženio devojkom iz Kruševca i kada je video šta ga čeka posle.

"Upoznali smo se na fakultetu i za vreme studiranja, ona je živela u Beogradu. Imali smo zajedničko društvo, tako da smo godinama bili prijatelji. Započeli smo vezu negde pred kraj studiranja i kao da sam odmah znao da će to biti - to. Počeli smo da živimo zajedno u Beogradu i sve je funkcionisalo kako treba", započeo je priču muškarac iz Beograda.

"Kada smo prvi put počeli da pričamo o venčanju, ona mi je rekla da se slaže sa tim da se to dogodi u Beogradu. Ovde smo imali mnogo zajedničkih prijatelja i smatrao sam da je lakše da njena porodica za svadbu dođe kod nas u goste. Moja porodica je iz Beograda, rodbina, prijatelji i želeo sam da svi budemo tu", rekao je Beograđanin.

Ipak, njena porodica je smatrala da muškarac treba da se prilagodi mladi i da je potrebno da se venčanje obavi u Kruševcu.

"Njena majka je rekla da očekuje da se svadba dogodi u Kruševcu i da ne dolazi u obzir da se venčamo u Beogradu. Na početku sam mislio da je to samo njihova prva reakcija, ali kada su stvari odmakle kontroli, shvatio sam da će se desiti onako kako oni žele. Nisam želeo da moja devojka bude nesrećna zbog toga što njeni roditelji nisu prisutni. Tako se i dogodilo, napravili smo svadbu i sve je proteklo kako treba", objašnjava Beograđanin.

Novopečeni bračni par je saznao da očekuje prinovu, samo par dana nakon venčanja. Umesto da to bude najlepša vest za Beograđanina, ovaj novitet je za njega postao prava noćna mora.

"Bio sam presrećan, slavili smo dva dana, a onda je usledio šok. Žena mi je rekla da se nekada verovalo da je trudna žena potencijalna meta demona i zlih sila, a da bi se skrenulo to 'zlo' sa nje, ja moram da se pravim da sam 'trudan'. Nikad čuo nisam za taj običaj! Mislio sam da se šali, a kada mi je detaljno objasnila šta moram da radim, ostao sam, doslovno, bez teksta", kaže Beograđanin i dodaje:

"Nije mi bilo jasno kako da se pravim da sam trudan. Pomislio sam da će me naterati da nosim jastuk ispod majice, nisam mogao ni da slutim o čemu se radi. Žena mi je rekla da moram da ležim dok će me njena porodica čuvati, donositi mi hranu i da ne smem ništa da radim. Katastrofa! Taman kada sam pomislio da to treba da traje par dana, njena porodica mi je rekla da to mora da traje čitavih devet meseci. To bi značilo da moja žena mora da krije trudnoću, a na dan kada se porodi, ja prestajem sa svojom glumom. Ko to može da izdrži?", rekao je Beograđanin.

"Moram da priznam da ja to nisam želeo da uradim. Odmah sam reagovao burno i rekao ženi, a ona je prenela svojoj porodici. Svi smo se sukobili i ja sam se spakovao i otišao za Beograd. Bilo je turbulentno, nisam želeo da se raziđemo jer čekamo dete, ali sam doslovno bio spreman da se razvedem. Bilo bi me blam da mi njeni roditelji donose hranu u krevet i da devet meseci ležim besposleno. Ne znam uopšte ko je izmislio takav običaj", rekao je Beograđanin.