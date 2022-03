ISKUSNA JE I ZNA KAKO DA ZADOVOLJI MUŠKARCA: Mladić PREMOREN OD SEKSA - na poslu "opslužuje" šeficu, a kod kuće devojku

Muškarac vara devojku sa šeficom, a konstantan seks ga fizički iscrpljuje...

Izvor: YouTube/Screenshot/Australia Movie & TV Censorship

Neki muškarci će vam reći da im je jedna žena čak previše, a ovaj student muči muku sa dve...

Dokaz da snažan libido i neutaživa želja za seksom mogu da izazovu velike probleme vidi se na primeru jednog mladića (24) koji je svoju situaciju izneo psihološkinji i kolumnistkinji britanskog tabloida "The Sun", poznatoj Didri.

Momak kome vernost očigledno nije jača strana požalio se Didri na situaciju iz koje ne vidi izlaz.

"Ostajem do kasno na poslu kako bih imao seks sa šeficom, onda idem kući i sve to radim opet sa devojkom. Student sam i honorarno radim u koktel baru. Ja sam momak od 24 godine, s partnerkom sam dve godine", kaže ovaj momak koji je "zanat ispekao" tokom izolacije, kada je praveći koktele prijateljima naučio neke tajne a što mu je pomoglo da brzo po ukidanju karantina nađe posao.

"Moja šefica ima 30 godina. Ona je drska i samouverena i iako mi se uvek sviđala, nisam mislio da je to opcija. Jednu noć je nestalo struje tokom oluje i gosti su morali da odu. Pitala me je da li želim piće i otvorila bocu skupocenog crvenog vina. Prvi put smo seli zajedno i razgovarali. Zatim se nagnula da mi obriše šljokice s obraza koji su pali s nekih ukrasa i mislio sam da će me poljubiti pa sam je privukao k sebi i to je bilo to, poljubili smo se. Posle se nasmejala i rekla: 'Pa nisam to očekivala'. Bilo je lepo", kaže ovaj momak i dodaje da je potom "pao" još jedan poljubac, a onda je ona "uzela stvari u svoje ruke".

"Uhvatila me je za ruku i ušli smo u sobu za osoblje i imali seks. Bila je sjajna, tako iskusna i preuzela je kontrolu, znala je tačno kako da zadovolji muškarca", dodao je.

S druge strane, kaže da nije imao neki jak razlog da vara devojku, za koju kaže da je zaista divna.

"I moja devojka je divna, ali uživam u uzbuđenju koje mi pruža ova tajna afera. Nikad nisam mislio da ću je prevariti, ali ona stalno uči i nestalo je strasti u našoj vezi", rekao je i pitao Didri šta da radi jer je iscrpljen od toliko seksa. S jedne strane seoseća jako loše zbog preljube, a s druge ne želi da se odrekne uzbuđenja koje mu pruža afera sa šeficom. Evo šta je psihološkinja odgovorila:

"To nije izgovor za varanje. Na kraju ćete izgubiti devojku, a mogli biste da izgubite i posao koji volite ako vam ovo izmakne kontroli, osim ako oboje niste slobodni igrači. Uvek je najbolje da se ponašate profesionalno na poslu, u suprotnom će doći do komplikacija. Koristite ovu ženu za neobvezan seks dok je vaša devojka zauzeta. Nije pošteno ni prema jednoj od njih.

Zar ne mislite da biste se osećali bolje kada biste uložili energiju u brigu o svojoj devojci i pružili joj podršku dok studira? Mogli biste da isplanirate neverovatno romantičan vikend za oboje kada prođu ispiti, što će joj pokazati koliko ste tu za nju. Objasnite svojoj šefici da želite da ostanete fokusirani na posao i da su vaši odlasci u sobu za osoblje gotovi", kategorična je bila Didri.