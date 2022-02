POJELI VEČERU OD 200 EURA PA ZBRISALI! Vlasnik restorana brutalno PONIZIO par, a tek da vidite njihovu reakciju!

Jedan par iz Velike Britanije zbrisao je iz restorana kada su dobili račun.

Ništa se ne bi saznalo da vlasnik restorana "The Mill" u Velikoj Britaniji nije bio riješen da dođe do novca za večeru i uslugu koji je par dobio. Naime, on je na Fejsbuku pozvao par koji je za Dan zaljubljenih napravio račun od 179 funti, što iznosi više od 200 eura, a koji nije platio.