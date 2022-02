"MUŠKARCI ME SVLAČE POGLEDOM, ŽELE ME SAMO ZA SEKS": Psiholog objasnio kojoj vrsti žena se ovo uvek dešava

Žena se požalila da muškarci hoće samo seks sa njom, a psiolohg joj objasnio zašto se ovaj obrazac ponavlja...

"Muškarci koje srećem prilaze mi tako što me svlače očima, stalno imaju neke seksualne aluzije i ponašaju se kao da nikada ranije nisu videli ženu", kaže u svojoj ispovesti jedna 40-godišnjakinja koja je svoj problem izložila dežurnom psihoterapeutu i zatražila pomoć.

Ova žena za sebe kaže da su muškarci koje upoznaje samo zainteresovani za nju zbog seksa, a nije joj jasno zašto je to tako jer se uopšte ne oblači provokativno. Čak i ponašanje joj je smerno - majka ju je vaspitala da izbegava muškarce koji samo žele da "iskoriste" žene.

"Upravo sam napunila 40 godina i već sam neko vreme sama. Muškarci koje srećem prilaze mi tako što me svlače očima, stalno imaju neke seksualne aluzije i ponašaju se kao da nikada ranije nisu videli ženu. Prošle godine sam upoznala tipa preko aplikacije za sastanke, a odmah me je pozvao u svoju kuću. Ne oblačim se provokativno - upravo suprotno. Ja sam romantična, nezavisna, veoma uredna i dobro obučena."

"Osećam da me zovu samo zbog seksa, tako da mora da na nesvesnom nivou imam neki obrazac ponašanja koji sve to priziva, jer se ista stvar stalno ponavlja. Još jedna stvar — odrasla sam slušajući majku koja me je učila da ne budem sa muškarcima koji samo koriste žene, a zatim ih odbacuju. Šta nije u redu sa mnom?", pitala se ova žena.

Njeno pismo psihologu Rupertu Smitu, saradniku jednog britanskog magazina izazvao je veliku pažnju, a evo šta je stručnjak odgovorio...

"Prvo, sve je u redu sa vama. Veoma je neprijatno kada ste okruženi ljudima koji vam se stalno udvaraju. Iako je istina da postoji mnogo onih koji su prvenstveno zainteresovani za seks bez ikakvog ozbiljnog emocionalnog angažmana, čini se da ste osetljivi na činjenicu da bi vas neko mogao privući na tom nivou. U detinjstvu, dok ste stvarali uverenja o sebi i svetu, majka vas je upozoravala na 'predatorske' osobine muškaraca. Izgleda da ste zato ponosni na sebe što ste izrasli u pristojnu, možda skromnu osobu i koja se ne oblači provokativno. Ali ciklus iz kojeg pokušavamo da izađemo je, nažalost, ciklus u kome se nalazimo. Ljudi vide u nama ono što mi vidimo u sebi", naglašava psiholog.

"Postoji mnogo dokaza da u ljudima najčešće vidimo ono što i očekujemo da nađemo. Srećni ljudi vide osmehe svuda oko sebe. Depresivni ljudi vide neprijateljstvo, tugu i nedostatak veze. Vi gledate na muškarce kroz sumnjičave oči svoje majke. Seksualna želja je prirodan deo ljudskih odnosa. Ali to povezujete sa jeftinom i nečasnom stvari. Izgleda da ste zaključani u šablonu koji vas drži podalje od veza, a onda ih izbegavate kada dođu", objasnio je stručnjak i dodao:

"Predlažem da se fokusirate na to da promenite svoj stav prema seksu i vezama i da se usredsredite na ono što muškarci mogu da vam daju, a ne na ono za šta se bojite da žele da vam oduzmu", zaključio je doktor.