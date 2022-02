KAKO DA ODVIKNETE MUŠKARCA OD VARANJA? POSTOJI NAČIN! Seksološkinja kaže – samo jednu stvar treba da uradite!

Ako ste se pitale kako da ubedite svog muškarca da ne vara, seksološkinja Trejsi Koks ima odgovor.

Alfa mužjaci, temperamentni muškarci koji se uvek u društvu nametnu kao lideri, obično imaju izražene seksualne apetite i izuzetno su privlačni ženama. Ono što im, pak, smeta, jeste što od takvih muškaraca teško da mogu da očekuju da budu verni.

Međutim, seksolozi kažu da ovakvi pripadnici jačeg pola jesu u stanju da kontrolišu svoju vatrenost i sposobni su da budu neverni, samo im treba naći "caku". Ono što nikada ne treba izgubiti iz vida jeste da alfa mužjaci zaista imaju jaču potrebu za seksom u odnosu na druge, a to obično znači da im je potrebna žena koja je veoma nalik njima.

"Takvim muškarcima je veoma važno da izaberu partnera koji takođe ima jaku seksualnu želju i koji će biti zainteresovan čestu, strastvenu i maštovitu 'akciju' u krevetu", napominje seksološpkinja Trejsi Koks.

"Žena može da odvikne takvog čoveka od urođene sklonosti ka poligamiji, odnosno čestom menjanju partnerki", ubeđena je Trejsi, ali prethodno je potrebno da zaista razume njegove potrebe. Kako je njemu neprestano potrebna raznovrsnost, na njoj je da neprestano bude "nova", drugačija, da mu priređuje iznenađenja u spavaćoj sobi i da nikada ne bude siguran šta od nje može da očekuje...

"Komplikovano, zar ne? Vi treba da uložite sav trud, a ne on? Ali to je cena ako želite takvog muškarca", kaže Trejsi.

Seksološkinja je otkrila i jednu činjenicu o ovom tipu muškaraca a to je da su obično visokointeligentni, a kao takvi sasvim su u stanju da kontrolišu svoju seksualnu želju. To čine tako što izbegavaju iskušenja, a suština je da imaju zbog koga da ih izbegavaju. I to je ta "caka" o kojoj Trejsi priča. Dakle, ako želite da zadržite muškarca koji stalno traži izazov, potrebno je da mmu da stalno priređujete.