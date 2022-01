SEVALE PESNICE NA VENČANJU, A NIKADA NE BISTE POVEROVALI ZBOG ČEGA: Porodice zaratile na "krv i nož", kum prvi nadrljao

Izbila tuča na venčanju, fotograf sve prepričao, a korisnici društvenih mreža imaju samo jedan komentar...

Izvor: YouTube/Printscreen/ PresaSM

Jedan fotograf podelio je na društvenoj mreži Redit krajnje neobičnu priču o venčanju koje se završilo pesničanjem. Ono što je njega u celom tom haosu iznerviralo jeste što nije imao priliku da odradi svoj posao i sada nije siguran kako da traži da mu plate.

A evo o čemu je reč...

"Snimao sam svadbu danas i izbila je velika tuča između porodica mladenaca, i to tuča pesnicama. Bukvalno je pola gostiju napustilo svadbu. I ja sam hteo da odem, ali nisam mogao jer nisam ispunio kvotu i snimio dvoljno materijala", kaže ovaj fotograf i napominje da mu u ugovoru nije pisalo ništa, nikakvo upustvo kako postupiti u ovakvoj situaciji. Zamolio je one koji su se već susreli sa sličnom situacijom ili imaju ugovor koji to "pokriva" da mu pojasne šta da radi.

A zašto je izbila tuča među zvanicama? Zbog alkohola!

"Tuča je izbila jer su neki gosti religiozni (nisam siguran o kojoj religiji je reč), pa nisu želeli da budu u okruženju ljudi koji piju alkohol. A druga porodica nije htela da im izađe u susret jer im nisu naglasili pre venčanja da im smeta alkohol."

A onda su se stvari zakomplikovale sa mladom...

"Kada su počeli da se svađaju, mladi (koja je trudna) su počeli grčevi, a njena majka je krenula da paniči. Jedan od kumova je morao da drži majku podalje od mlade, kako bi joj dao prostora da diše i umiri se. Taj kum je 'popio' pesnicu u lice jer je mama bila 'godzila' (preterano zaštitnički nastrojena) i brinula je zbog ćerke. Tako je počela opšta tuča. Plus, mama je već bila besna zbog cele situacije jer je platila celo venčanje.", objasnio je ovaj korisnik Redita.

Ljude na ovoj mreži je cela priča veoma zabavila, pa su najčešće komentarisalo da im je žao što sve to nisu videli uživo...