UDALA SAM SE ZA BOŽIĆ I POD HITNO HOĆU DA SE RAZVEDEM: Mladoženja uradio nešto neoprostivo, OGLASIO SE I DOKTOR

Na društvenoj mreži Redit objavljeno je pismo jedne nepoznate devojke psihologu-savetniku u jednim novinama. Već prva rečenica pobudila je interesovanje korisnika ove mreže, a kad vidite o čemu je reč verujemo da ćete ostati bez reči.

Prenosimo njeno pismo, kao i odgovor psihologa u celosti:

"Draga Prudens,

udala sam se pred Božić i nadam se da ću da se razvedem ili da poništim brak do kraja januara. Očigledno, to nije bio plan prvobitno, ali…

Nikada nisam marila za brak, ali nisam ni imala ništa protiv njega. Dakle, kada je moj dečko zaprosio 2020. godine, odlučili smo da to uradimo. Svako od nas je preuzeo otprilike polovinu obaveza oko organizacije venčanja, ali mislim da sam bila prilično razumna u pogledu kompromisa kada je on nešto zaista želeo. Jedino oko čega sam bila isključiva jeste da ne želim da mi tokom ceremonija 'utrlja' tortu u lice. što sam tražila Moje jedino strogo pravilo je bilo da mi na prijemu ne trlja tortu u lice.

Pošto je on razuman čovek koji me dobro poznaje, nije to uradio. Umesto toga, zgrabio me je za potiljak i gurnuo mi glavu u tortu. To je bilo unapred isplanirano, a pošto je znao da će torta biti uništena, imao je gomilu kolačića kao rezervu.

Ostavila sam ga. Sledećeg dana sam mu rekla da smo završili. I stojim pri svojoj odluci. Problem je u tome što su se tokom praznika svi okupili da mi kažu da treba da mu dam drugu šansu. Da preterujem zbog svojih problema (jako sam klaustrofobična nakon saobraćajne nesreće koja mi se desila pre mnogo godina, i apsolutno sam se uspaničila kad mi je gurnuo glavu u tortu i držao je tako zagnjurenu). Rekli su i da ga volim (iako to trenutno uopšte ne osećam), da on voli mene, i da ne treba da odustanem pri prvoj prepreci. Ne želim da mu oprostim, ali svi su toliko ujedinjeni u tome da me uvere da pravim strašnu grešku, tako da se pitam da li su u pravu.

Da mu dam šansu do februara?", pitala je ova devojka psihologa, savetnika u jednom časopisu.

Ono što je mnoge iznenadilo na mrežama jeste odgovor psihologa. Zapravo, mnogi su mislili da će biti blaži u savetima, da će devojci sugerisati da bude popustljivija, međutim...

"Poštovana 'do februara',

Svi su sigurni da grešite, ali oni nisu ti koji moraju da se bude svaki dan sa muškarcem čije ih ponašanje u velikoj meri odbija. To ste Vi. Dakle, samo treba da slušate sebe. Mislim da je ono što je uradio bila crvena zastava o nepoštovanju Vas i Vaših želja - da ne govorimo o fizičkoj agresiji - ali čak i da nije, dovoljna je činjenica da Vam se to zaista nije dopalo. Zapamtite ko od Vama bliskih ljudi izgleda ne ceni vašu sreću i nastavite sa razvodom", napisao je stručnjak. .

Ovaj post je izazvao brojne komentare, a mnogi su bili šokirani ponašanjem mladoženje.

"Nešto tužnije nisam pročitala, samo je trebalo jednu želju da joj ispuni i to nije mogao", "Ne samo da joj je gurnuo glavu u tortu, već je i tako držao. Kad god vidim takve glupe fore, pomislim da će se osoba ugušiti tortom ili povrediti čačkalicama koje se obično stavljaju. Užasno", komentarisali su na Reditu, a oglasio se i doktor i otkrio da li joj je zdravlje zaista bilo u opasnosti:

"Ja sam hirurg u Urgentom centru i više puta sam viđao mlade koje dolaze zbog ovakvih slučajeva. Moglo je katastrofalno da se završi", napisao je ovaj korisnik Redita.

