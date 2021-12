SPAVAO SA MAJKOM SVOJE DEVOJKE, A SAD SE KAJE: Zvala ga i UPOZORILA na jedno, našao se u nebranom grožđu!

Očajni mladić ispričao je svoje neobično iskustvo!

Izvor: LightField Studios/Shutterstock.com

Upoznavanje sa roditeljima partnera ili partnerke, uvek je iskustvo koje nas unervozi. Ali, dok se većina brine da ne naleti na strogog oca ili preterano zaštitnički nastrojenu majku, ovom momku desilo se nešto potpuno drugačije.

Anonimni mladić (21) je na Redditu podelio svoju priču i objasnio kako je došlo do toga da spava sa majkom svoje devojke pre dve godine – dakle, kada još nije ni poznavao svoju devojku.

"Da prvo kažem nešto. Ja nisam jedini krivac u ovome, ali moram to negde da kažem, izjeda me", počeo je on svoju priču.

U to vreme, momak je radio kao lični trener, a majka njegove devojke bila je u četrdesetim godinama, ali bi se "lako mogla provući kao 25-godišnjakinja".

"Ona se zainteresovala za mene, nekoliko puta me zvala da izađemo i imali smo seks nekoliko puta. Nakon nekoliko naših sastanaka rekla je da je pogrešno da u svojim godinama bude sa mnom jer sam premlad za nju i promenila je teretanu".

On je, logično, pretpostavio da će to biti kraj te priče i da se više nikad neće videti.

Međutim... Već skoro godinu dana je u vezi sa "neverovatnom" devojkom.

"Pre dva meseca sam upoznao njenu porodicu prvi put i doživeo šok. Uvela me u kuću i shvatio sam da sam tu imao seks. Osećao sam se kao da je sve to neka šala. Pre nego što sam video njenu majku, sve mi je bilo jasno. Ja volim određen tip žena, a obe se uklapaju u tom, tako da sve ima smisla, bio sam sa singl majkom, a sada sam sa njenom ćerkom", ispričao je momak.

Elem, ni tu nije bio kraj iznenađenjima...

Kaže da mu se stomak okrenuo tek kada ju je devojka upoznala sa oba svoja roditelja i kada je shvatio da su njih dvoje u braku 20 godina, odnosno da žena sa kojom je imao seks u tom trenutku nije bila singl.

Objašnjavajući da je i njemu i majki njegove devojke bilo užasno neprijatno, dodao je da je "shvatio da se udata žena samo poigrala njime", te da ga je užasno sramota.

Nakon te neprijatnosti prvog susreta, žena je pronašla njegov broj i upozorila ga da nikada ne sme da kaže svojoj devojci, a njenoj ćerki, o svemu što se desilo.

"Rekla mi je da će me devojka zauvek mrzeti jer ću ja biti taj koji je rasturio brak njenih roditelja. I tako sada moram da čuvam tajnu".

Osim toga, devojka ga je pozvala da dođe kod nje za praznike, a kako je već znala da on nema drugih planova, nije mogao da se izvuče.

"I tako ću sada praznike provesti za stolom sa ženom s kojom sam imao aferu, njenim mužem i ćerkom, u koju sam sada zaljubljen. Sje*** sam", poručio je.

Ljude je njegova priča, sasvim očekivano, zapanjila i uglavnom nisu pokazali saosećanje za situaciju u kojoj se našao.

"Da nema i neku rođaku sa kojom bi mogao da budeš?", pitali su ga ironično.