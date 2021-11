I KAFA MOŽE DA SE POKVARI, A EVO KAKO DA TO PREPOZNATE: Ni najveći ljubitelji ne znaju koliki joj je ROK TRAJANJA!

I kafa može da se pokvari - evo kako da to prepoznate i koliki je rok trajanja različitim vrstama ovo napitka!

Kafa je jedan od omiljenih napitaka koji se konzumira širom sveta, ali ono što ne znaju ni najveći ljubitelji je da može da se pokvari.

Dakle, kafa ima svoj rok trajanja, a koliko je on dug, zavisi od vrste kafe i naravno, da li ste je otvorili, ali i gde je čuvate.

Neotvorena mlevena kafa može da traje od tri do pet meseci kada je čuvate na sobnoj temperaturi, a čak godinu do dve ukoliko je držite u zamrzivaču! Kada je otvorite, njen rok trajanja je od tri do najviše pet meseci.

Rok trajanja kafe u zrnu je od šest do devet meseci pre nego što je otvorite, ako je čuvate na sobnoj temperaturi, a u zamrzivaču od dve do tri godine. Nakon otvaranja, ovu kafu treba iskoristiti u roku od šest meseci, a ukoliko je držite u zamrzivaču, taj rok se može produžiti na do dve godine.

Instant kafa ima najduži rok trajanja, pa tako u zavisnosti od ambalaže u kojoj se nalaze mogu da traju od dve do 20 godina! Većina ambalaža za ovu vrstu kafe ima sloj od aluminijuma, koji sprečava da vlaga ili toplota prodru do same kafe, čime joj je produžen rok trajanja.

Svežina ove kafe jednako dugo se zadržava i nakon otvaranja, opet u zavisnosti od pakovanja. Svakako, ako je dobro zatvorite, zaista dugo može da traje i ukus će ostati nepromenjen.

Ukoliko ste, recimo, dobili kafu ili ste prosto napravili neke veće zalihe, stručnjaci savetuju da ih čuvate u zamrzivaču, kako biste sačuvali njenu svežinu. I ne brinite, ukus i miris se neće promeniti!

Možda ste se do sada već zapitali i kako prepoznati da je kafi istekao rok trajanja, s obzirom na to da ona ne može da se pokvari u onom smislu da se ubuđa, kao mnoge druge namirnice.

Jedini način da proverite da li je vaša kafa i dalje dobra za upotrebu je da se oslonite na čula mrisa i ukusa. "Pokvarena" kafa više nema onaj lep, prepoznatljiv miris, a kada je pijete, oseća se ukus ustajalosti.