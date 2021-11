IZLOŽBA OLDTAJMERA U TUZIMA: LJUBITELJI AUTOMOBILA UŽIVALI U MODELIMA KOJI SU OBILJEŽILI DECENIJE (VIDEO)

Juče je u Tuzima organizovana izložba oldtajmera, gdje su ljubitelji automobila imali prilike da uživaju u modelima koji su obilježili automobilsku idustriju u poslednjim decenijama.

Izvor: MONDO/Kristina Stevović i Jovana Raičević

Razni modeli automobila poput Fiata, Citroena, Fiće, Zastave kao i mnogih drugih bili su dio kolekcije, a posjetioci su imali prilike i da se provozaju sa nekima od njih!

Mi smo obišli izložbu, i razgovarali sa Ralem Radonjićem koji je ujedno i jedan od organizatora ovog događaja. On za MONDO otkriva kako je došlo do ove ideje kao i koji oldtajmer on posjeduje.

POGLEDAJTE VIDEO: