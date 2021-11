AKO 3 PUTA NEDELJNO JEDETE OVU NAMIRNICU, ZABORAVITE PROBIOTIKE! Doktor i nutricionistkinja se složili - NAJZDRAVIJA je!

Kiseli kupus bi trebalo jesti ovoliko puta nedeljno, time unosimo dovoljno dobrih bakterija da nam kupovni suplement probiotik ni ne treba!

Kiseli kupus može da zameni probiotik, složili su se u emisiji "Uranak" televizije K1 profesor doktor Vojislav Perišić i nutricionistkinja Branka Mirković.

Kiseli kupus jedna je od retkih namirnica koje su bolje i zdravije ukiseljene, a dvoje stručnjaka za zdravu ishranu objasnili su i zašto. Gastroenterolog Perišić ranije je objasnio i koja greška u pripremi "ubija" najzdravije u kiselom kupusu.

"Kiseli kupus je obavezan, pravi je izvor vitamina C, on sam po sebi ima probiotske bakterije na listovima, biljno derivirane, laktobacilus plantarum. To je bakterija koja se nalazi u popularnim probioticima, koje ne morate da kupujete ako jedete kiseli kupus. Tri puta nedeljno ga jedite, ima i važna vlakna za ubrzavanje stolice, tranzit štetnih materija je tako ubrzan i nema dugog kontakta sa crevima, pa ni prilike za negativno dejstvo na zdravlje", rekao je doktor Voja.

"To je jedina namirnica koja je bolja kisela, nego sveža, ima veće nutritivne vrednosti. Zato zimi kiseli kupus obavezno, samo moramo da pazimo da ne istruli, vrenje moramo preseći. I naravno rasol", rekla je Mirkovićeva.

