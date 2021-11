IMA 16 GODINA, ALI IZGLEDA KAO DA JOJ JE 50: Donedavno je bila "obična" devojčica, a u trenu se sve promenilo! (FOTO)

Ovo progresivno genetsko oboljenje je poznato, ali veoma retko kod dece, koja počinju naglo da stare već u prve dve godine života. Međutim, forma bolesti koja se javlja kasnije, poznata kao Vernerov sindrom, može da se počne da se ispoljava u tinejdžerskim godinama ili ranoj mladosti.

Pored starenja kože, zbog ovog oboljenja se javljaju i zdravstveni problemi koji su karakteristični za starije – katarakta, dijabetes, srčani problemi, osteoporoza.

"Bili smo tako tužni i zabrinuti, nismo znali šta da radimo", rekla je Rajzelina majka, Džoela Omagap Kalago.

Pored fizičkih promena na koži, kod devojčice su se javili i bolovi u leđima, a prestala je i da raste. Zbog svog stanja joj je jako teško da izlazi, a čak i pre pandemije je nosila masku za lice kako bi se "sakrila", jakne i široku odeću.

Njena majka kaže da joj je bilo teško da se prilagodi i u školi.

"Rajzel se stidi suočavanja sa drugima. Neki vršnjaci su je maltretirali, ali ima i onih koji je vole i koji joj stavljaju osmeh na lice", kaže gospođa Kalago.

Jedna od stvari koja najteže pada njenoj majci je ta što, iako ona ima 37 godina, njena ćerka izgleda starije od nje.

"Mnogi ljudi kažu da ja izgledam mlađe od Rajzel i to me jako boli. Ne želim to da čujem", iskrena je.

Za Rajzel za sada nije dostupna nikakva terapija koja bi pomogla u usporavanju efekata ovog oboljenja. Pod stalnim je nadzorom lekara zbog drugih zdravstvenih problema koji bi mogli da se jave kao posledica progesterije, a njena porodica skuplja novac kako bi joj olakšali život sa ovim stanjem.