ČEKAMO BEBU A ONA SE NADA DA NIJE DEČAK: Kada mi je rekla zašto, pao mi je mrak na oči - niko me tako nije uvredio!

Budući tata napisao je da njegova trudna verenica ne želi dečaka, i naveo njen razlog. Komentari se usijali!

Izvor: Prostock-studio/Shutterstock.com

Pismo jednog budućeg tate na Reditu je izazvalo stotine komentara. On je opisao da se njegova trudna verenica nada da beba nije dečak, a njen razlog je mnoge iznenadio.

"Verenica mi je trudna, nismo planirali bebu ali smo uzbuđeni. Ne znamo još uvek pol bebe, ali mi je ona pre nekoliko dana rekla - samo da ne bude dečak", započeo je on.

Razlog ga je uvredio!

"Ona je visoka 165 centimetara, a ja sam visok 160. Nikada nam do sada to nije smetalo u životu, pa ni to što je ona malo viša od mene. Ali mi je rekla da ne želi niskog sina, da niski muškarci gore prolaze u životu i da neće da naše dete zadirkuju druga deca", napisao je mladić.

"Iskreno, stvarno sam uvređen. Nikada nisam ispaštao zbog visine i nikada mi to nije smetalo. A sada ona moju visinu predstavlja kao nešto što će negativno uticati na život našeg prvog deteta", napisao je on.

Komentari su se usijali!

Jedni mu pišu da genetika nema baš toliko veze sa visinom deteta, i da nije neobično da niski ljudi dobiju dete koje je više od njih.

"Moji roditelji su vaše visine, a brat i ja smo preko 180", napisao mu je jedan mladić. I drugi su navodili primere gde su niži roditelji dobili dečake koji su izrasli u visoke muškarce.

Ali, mnogi mu skreću pažnju na jednu još važniju stvar - deca su deca i nažalost će se zadirkivati uvek, nije im teško da nađu razlog.

"Ako nije nizak, imaće pege, nosiće naočare, deca uvek nađu nešto zbog čega će biti grozna jedna prema drugima. To je deo odrastanja", napisala je jedna mama.

"Tvoja devojka bi više trebalo da brine kako će detetu izgraditi karakter tako da se nosi sa onima koji ga ne vole, nego koliko će centimetara biti visoko", napisao je jedan čovek.