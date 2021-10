SAMO 1 VRSTA MASTI JE DOBRA ZA ZDRAVLJE! Doktor objasnio kako da je prepoznate, pomenuo i najvažnije namirnice za zimu

Namirnice koje bi trebalo jesti zimi su meso, jabuke i žuta svinjska mast, rekao je gastroenterolog.

Izvor: Shutterstock/sattva78

Prof. dr Vojislav Perišić pričao je u Jutarnjem programu o dejstvu svinjske masti na zdravlje i namirnicama koje nas greju kada je hladno.

Prvi savet doktora Voje je - meso, kvalitetno i crveno! A iznenadio je mnoge pričom o masnoćama, ulju koje nije pipnuo decenijama i rakiji pred obrok.

"Kada imamo više čestih mesnih obroka, za 15 odsto ubrzavamo našu mašinu! Naš metabolizam odmah radi brže! Kad je hladno, jedite meso, sad će se naljutiti vegani... Apsolutno mora meso, same belančevine dižu energetski metabolizam, odmah smo topliji i svaka ćelija radi, termogeneza je bolja. Pa nije slučajno što su slave i krkanluci, svinjokolji, baš u tom periodu", rekao je on.

Šta jesti kada je hladno vreme?

"Vi ćete danas da spremate mnogo antioksidanasa. Nar, jagode, maline, breskve, kajsije. Crveno, kvalitetno meso. Ako ste odrasli, morate 30-40 grama masnoće. Kada se prži jaje, supena kašika masnoće mora da bude tu. Ne ulje, nego mast! Kakvo crno ulje", pitao je on i odveo priču u potpuno drugom smeru.

Izvor: TV Prva/screenshot

"Dvadeset godina nisam pipnuo ulje. Znate li šta ono radi pritisku? Uzimaš više masti, pa ćeš imati masne pločice, palmitinska kiselina pravi naslage u karotidnoj arteriji. Ko je gojazan, odmah ima poviše CRP. Žutu mast jedite, nikako belu. Razliku pravi ono što stoka jede. Ako je veštak, biće bela ko sneg. Prirodno hranjena stoka, koja jede travu i unosi betakaroten, biće žuta. U prodavnicama je katastrofa, samo bela masnoća, to nemojte da kupujete. Samo kod seljaka, na pijaci, žutu mast od mangulice", rekao je on.

Žutu mast stavite u tiganj, pa onda pržite jaje ili šniclu, a nikako na ulju, rekao je on.

"Jedite više mesa, više masnoće. Žene vole grilovanu piletinu, ja volim konkretno, batak i karabatak. To je posnije, pa normalno povrće. Ja volim beli krompir, i to mladi, najslađi i najzdraviji. Obarite beli krompir, ima ga svuda. I za kraj voće", rekao je on.

Doktor je iznenadio i pričom o rakiji i vinu.

"Lično pijem pre obroka rakiju od kantariona, lekovite biljke za sluznice. Privija se kantarion i na rane, pa zamislite dejstvo na organizam. Crveno vino, 300 mililitara zbog antioksidanasa. I to vam je - oho! A kuvano vino, alkohol ode ali ne gubi hranljive vrednosti, možete i kuvano. Ja stalno imam crveno vino u frižideru, volim da ga pijem hladno. A kad me uhvati glad noću, jedem voće. Jabuka je zgodna, ima kalorije i 15 vitamina, diže čak i raspoloženje. Banana mi je nekako, nabijena kalorijama a nema taj efekat. Postoji i alergija na banane, to mnogi ne znaju", rekao je on.