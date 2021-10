KAD DOĐE S POSLA, MOJ MUŽ SAMO LEŽI, JA OBAVLJAM SVE OBAVEZE: Radim i zarađujem više od njega, a ovo me najviše pogodilo

Žena se požalila na muža koji smatra da je ona ta koja treba da obavlja kućne obaveze, uprkos tome što su oboje zaposleni i jednako rade.

Izvor: Dragana Gordic/Shutterstock.com

U savremenom svetu od žena se više ne očekuje da budu samo domaćice, već da zarađuju uporedo sa muškarcima. Međutim, i uprkos tome što rade jednake smene na poslu, u većini slučajeva kućne obaveze i dalje spadaju na žene.

Svedok tome je i jedna žena, koja je svog muža pitala da se malo više uključi u kućne obaveze, a od njega dobila odgovor da je to njena obaveza. Ona je svoju priču anonimno podelila na Redditu, gde je objasnila da radi sedam dana nedeljno jer je pokrenula svoj posao, dok njen suprug radi u bioskopu.

"Ja sam veoma uredna i volim da kuvam, tako da obavljam lavovski deo obaveza pored svog posla. Nakon što je moja kompanija počela da raste, Džon se malo više posvetio kućnim obavezama, s obzirom na to da su bioskopi bili zatvoreni zbog pandemije. Ponovo je počeo da radi pre nekoliko meseci i odmah je prestao da obavlja većinu kućnih obaveza", piše ova ena.

"Ja sam obavljala većinu tih obaveza, pošto on svaki dan dođe s posla umoran i žali se. Posle posla ne radi ništa osim što leži i potpuno zanemaruje činjenicu da ja pored svog posla održavam i kuću".

Kaže da je pre neki dan doživela situaciju koja je bila "kap koja je prelila čašu". On je, naime, zahtevao da zna u koliko sati će večera biti spremna, a pritom je ona tog dana radila, dok je on bio slobodan.

"Rekla sam mu da sam veoma zauzeta na poslu i pitala može li jednom on da spremi večeru. Odbio je da to uradi, žaleći se kako je bilo mnogo lakše u vreme njegovog dede, kada žene nisu radile ništa drugo osim 'svojih obaveza'".

Ova žena kaže da su se tada posvađali kao nikada ranije, jer on sebe smatra osobom koja "donosi hleb u kuću", i to samo zato što on fizički ide na posao, dok ona radi od kuće.

"Suprotstavila sam mu se iznoseći činjenicu da zarađujem mnogo više od njega, radim duže i pored toga obavljam i sve kućne obaveze. Rekla sam mu da da otkaz i posveti se kućnim obavezama, kad je već tako oduševljen tim jednostavnijim vremenima kada se ili radilo ili posvećivalo kući – čak i da je on nezaposlen, naša finansijska situacija se ne bi mnogo promenila".

Situacija je narednog dana postala još komplikovanija, kada mu je dala listu obaveza koje treba da uradi.

"Dala sam mu listu kućnih obaveza, za koje mu treba dva-tri sata dnevno. Konstantno se žali. Ja sam provela godine radeći sve to uporedo sa svojim poslom, a on kuka kada treba da uradi polovinu toga. Rekao mi je da odbija da obavlja obaveze i da ne mogu da ga nateram", zaključila je ona u svojoj ispovesti.

Korisnici Reddita su, nimalo iznenađujuće, bili šokirani ponašanjem njenog muža i pružili su joj podršku.

"Još jedan muškarac koji misle da su žene sluge. Kada je vreme da se obavljaju kućne obaveze, onda želi tradicionalni brak. Kada treba da zaradi novac, onda želi moderan brak. I ne želi da se pomuči ni za jedno od to dvoje", jedan je od komentara, dok je mnogo onih koji joj savetuju da razmotri razvod.

"Njemu treba mama, a ne žena", poručili su joj.