TEST KOJI OTKRIVA ŠOKANTNU STVAR O ZDRAVLJU: Sedite na pod i otkrijte da li ste u opasnosti od prerane smrti

Ovaj test će pokazati u kakvom vam je stanju telo!

Izvor: Africa Studio/Shutterstock

Već ste čuli za test koji za manje od dva minuta pokazuje u kakvom vam je stanju srce, a evo testa koji će testirati opšte stanje organizma.

U fokusu ovog testa su kosti i mišići, a naučnici imaju zabrinjavajuć podatak ako ne uspete da ga izvedete.

Sedite na pod i prekrstite noge kao u "turskom sedu". Potom noge vratite u normalan položaj i ustanite s poda bez korišćenja ruku. Ako uspete, čestitamo! Ako ne uspete...

Zabrinjavajuć je podatak koji prati ovaj test u "Evropskom žurnalu kardiovaskularne prevencije" - da stariji ljudi koji ne mogu da uspešno urade ovaj pokret imaju veće šanse da umru u roku od šest godina.

"Ako osoba srednjih ili zrelijih godina može da ustane s poda bez korišćenja ruku, ili se samo malo potpomažući jednom rukom, u višem je procentu ljudi i mišićno-skeletnog zdravlja. Ima veće šanse da ostane zdrava", navodi dr Klaudio Gil Arauho.

Ako, međutim, starija osoba ne može da ustane iz "turskog seda" bez korišćenja ruku, to znači da je u opasnosti da premine u roku od šest godina, a šanse za to su pet do šest puta veće nego kod ljudi koji uspešno ovako ustanu.