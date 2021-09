MESEC VATRENIH PETLOVA U OKTOBRU DONOSI NEZAPAMĆENU SREĆU: 3 znaka sve što taknu pretvaraju u zlato, ali 1 mora da pazi!

Kineski horoskop za oktobar otkriva koji znakove će pratiti sreća, a ili i čega da se paze.

Izvor: YouTube/Screenshot/Movieclips Classic Trailers

Kineski horoskop obradovaće nekoliko znakova Zodijaka. Mesec vatrenih petlova, prema kineskom kalendaru, traje od 7. septembra do 8. oktobra, a evo ko će u tom periodu imati mnogo sreće.

Majmun, Pacov, Zmaj

Do 8. oktobra predstavnici ovih horoskopskih znakova naprosto će biti magnetski privlačni suprotnom polu, jednostavno niko neće moći da im odoli. Ovo samopuzdanje i privlačnost kojom zrače ne samo da će uticati na partnerske odnose, već i na poslovne. Ako ste do sada i osećali neki vid nesigurnosti kad je reč o javnim nastupima ili u situacijama kada je trebalo da izložite svoje ideje, strah će nestati. Primetićete kako drzgi reaguju na vaše reči i to će vas dodatno osnažiti.

Pas

Psi u mesecu Vatrenog petla moći će da reše sve zdravstvene probleme. Ono što im se nikako ne preporučuje do kraja ovog meseca jesu operacije, a koje mogu da sačekaju. Ove dve nedelje do kraja septembra iskoristite da pribavite neophodne analize, a lečenje i intervencije ostavite za oktobar. Psi će takođe u narednom mesecu produbiti ljubavne odnose, a postoji i velika šansa da će (ako već nisu) stati na lud kamen. Uprkos izvesnoj brizi zbog zdravlja, pas briljira na poslu. Pripasnici ovog znaka će još više učvrstiti svoju poziciju.

