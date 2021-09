"DA JE VIŠE OVAKVIH ŽENA, BILO BI MANJE RAZVODA": Svaki dan ustajem u 6h da spremim mužu doručak, volim što sam DOMAĆICA

Bronti Rolingson ustaje svako jutro u šest sati, sprema mužu omiljeni doručak, a ostatak dana čisti i čuva decu. Kaže, da je više takvih žena, bilo bi manje razvoda.

Izvor: Facebook/Screenshot/Bronte Maria Rawlingson

Žene su nekada tradicionalno imale ulogu domaćice, dok je muž bio taj koji je zarađivao i izdržavao porodicu. U međuvremenu su se stvari promenile, one su se borile za jednaka prava, pa tako više nisu domaćice – sada rade, ali uglavnom na njih i dalje spadaju skoro sve kućne obaveze.

Za Bronti Rolingson stvari, međutim, funkcionišu drugačije. Ona je pohađala privatnu školu, koju je napustila zbog ljubavi i odlučila da postane majka u 19. godini,a za sebe kaže da je tradicionalna žena i da nema nameru da gradi karijeru.

Ona sada ima 29 godina, udata je za Fila (35), vlasnika vodoinstalaterske firme, i tvrdi da to što ostaje kod kuće i ponaša se kao "prava žena" pomaže njihovom braku.

"Mislim da je jedan od glavnih razloga za toliko neuspelih brakova to što se žene ne ponašaju onako kako muškarci žele. Znam da moj muž voli da brinem o njemu, da budem ženstvena, da bi on bio muževan. Mi predstavljamo savršen balans", tvrdi Bronti.

Nakon što ustane u šest ujutru, pripremi mužu doručak, ona priprema hranu za njihovo troje dece starih devet, šest i godinu i po.

"Volim da mužu spremim dobar doručak, da bi bio sit bar do ručka. Dvoje starije dece su izbirljivi, pa ponekad moram da spremam različite stvari za doručak. Ali, rado to radim, to je moj posao kao majke".

Bronti priznaje da su mnoge njene drugarice bile šokirane kada je odlučila da postane majka tako mlada, pošto je planirano zatrudnela, a sve one su sanjale o karijeri advokata, lekara...

"Ja sam oduvek želela da budem supruga i majka, otkako sam bila devojčica. Sanjala sam o tome dok sam se igrala lutkicama".

Međutim, njeni roditelji bili su razočarani njenom odlukom.

"Ne mogu da lažem, odnos sa mojim roditeljima je bio napet neko vreme. Želeli su da upišem fakultet. Ali, sada smo u dobrim odnosima, obožavaju decu".

Bronti veruje da žene ipak "ne mogu da imaju sve", a ističe i da je savršeno zadovoljna time što muž izdržava porodicu, dok ona obavlja sve ostalo.

Inače, ona kaže da kuhinju i kupatilo čisti dvaput dnevno, te da sve kućne obaveze završava tek uveče oko 11 sati i nema baš vremena za sebe, ali da je svakako srećna i zadovoljna svojim životom.