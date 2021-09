NEMAM DRUGARICE JER ME ŽELE SVI NJIHOVI MOMCI ILI MUŽEVI: Usamljena je, ali udvarača joj nikad ne fali! (FOTO)

Morija Mils tvrdi da nema drugarice jer se sve plaše za svoje momke i muževe kada je ona u blizini, ali ističe da ima mnoštvo udvarača koji joj prave društvo.

Izvor: Instagram/Screenshot/thisismoriahmills

Model i pevačica Morija Mils (27) iz Njujorka tvrdi da nikada nije imala drugaricu zato što se dopada svim njihovim momcima i muževima.

Ona od svog izgleda mesečno zarađuje oko 300.000 dolara, a kaže da je mnogo srećnija kada je sama, mada vreme provodi i zabavljajući svojih više od 100.000 pratilaca na Instagramu.

"Oduvek sam bila sama, ja sam taj usamljeni tip, uživam u svom društvu. Ne verujem baš ljudima i nemam problem sa tim što nemam najbolju prijateljicu. Nekada me to pogađalo, ali sada zaista volim sebe. Većina žena me osuđuje jer me njihovi momci i muževi žele. Ja sam zaista veoma fina, ali one možda misle da sam uobražena zbog svog izgleda. Ali, to ne može biti dalje od istine, veoma sam prizemna", tvrdi Morija.

Ova devojka kaže da je bila veoma stidljiva tokom odrastanja i da nikada nije imala previše poverenja u ljude.

"Nije me to nikad preterano mučilo, radila sam naporno i, iako sam imala u životu ljude koji su mi se dopadali i sa kojima sam mogla da razgovaram, nisam bila sa njima previše bliska. Nikada nisam verovala ljudima dovoljno da postanemo bliski".

Morija, koja je inače i pevačica i reperka, kaže da se ljudi uglavnom iznenade kada shvate da nema mnogo prijatelja.

"S obzirom na to da radim u muzičkoj industriji i da sam model, ljudi uvek misle da imam čitavu svitu sa sobom, ali nemam. Većina ljudi sa kojima se sada družim su muškarci, ali ne bih ih baš pozvala na večeru ili na piće da se družimo. Trudim se da više verujem ljudima, što možda dovede do nekog prijateljstva, ali ne opterećujem se mnogo time", kaže ona, dodajući da ima i veoma slatkog psa Čarlija sa kojim provodi vreme.

Osim toga, kaže da ima mnogo udvarača sa kojima izlazi na večere i koji joj prave društvo.

"Volim romantiku, da me vode na vino i večeru. Nikada mi ne fali udvarača da me izvedu negde", dodaje.