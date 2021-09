LJUDIMA RASTE NOVI ORGAN: Sve je veći broj onih koji ga imaju u tijelu, a uskoro će ga imati skoro svi?!

Evolucija čini svoje – arterija koja se privremeno pojavljuje u ljudskom tijelu, a zatim nestaje, sve češće ostaje u tijelu...

Izvor: Pearl PhotoPix/Shutterstock.com

Ljudsko tijelo i dalje evoluira, i dok stručnjaci najavljuju da bi čovjek u budućnosti mogao da bude gojazniji i pogrbljeniji zbog sjedanja ispred računara, trenutno se dešava nešto drugo.

Naime, arterija koja se privremeno pojavljuje u čovjekovom tijelu, na središtu podlaktice, dok smo još u maminom stomaku, više ne nestaje tako često kao prije, tvrde naučnici sa Univerziteta u Adelajdu i univerziteta Flinders.

To znači da sve više odraslih ljudi ima dodatni kanal vaskularnog tkiva koji se nalazi ispod zgloba.

"Od 18. vijeka stručnjaci za anatomiju proučavaju učestalost ove arterije kod odraslih i naša studija pokazuje da se povećava", kaže stručnjak za anatomiju Tegan Lukas sa Univerziteta Flinders.

On ističe da je kod ljudi rođenih sredinom 1880-ih godina učestalost ove arterije bila oko 10 odsto, a već krajem 20. vijeka je bila 30 odsto, što je značajan porast.

Ova arterija inače nastaje rano u razvoju kod svih ljudi i prenosi krv niz središte ruku kako bi hranila ruke koje rastu. Obično nestaje oko osme nedjelje života, a njenu ulogu preuzimaju druge dvije arterije.

Stručnjaci za anatomiju već neko vrijeme znaju da odumiranje ove "dodatne" arterije nije zagarantovano, te da u nekim slučajevima ona u tijelu ostaje još oko mjesec dana.

Naučnici ističu da je postojanje ove arterije u tijelu odraslih danas tri puta učestalije nego što je to bio slučaj prije više od jednog vijeka, a smatraju da je to posledica mutacije gena uključenih u razvoj arterije ili zdravstvenih problema kod majki tokom trudnoće.

Ako mislite da to što ova arterija danas duže ostaje u tijelu nije važno, varate se jer nas to zapravo izlaže većem riziku od sindroma karpalnog tunela – stanja koje nas čini manje sposobnima za korišćenje ruku.

"Ukoliko se ovako nastavi, do 2100. godine će većina ljudi imati ovu arteriju na podlaktici", smatra profesor Lukas, a to bi moglo i da dovede do pojave zdravstvenih problema koje danas teško možemo da zamislimo.