IMATE NEPRIJATAN ZADAH IAKO REDOVNO PERETE ZUBE? Dr Voja zna koji je razlog, a rešenje je krajnje jednostavno!

Gastroenterolog otkrio šta je uzrok neprijatnog zadaha u slučajevima kada se čini kao da uzroka nema!

Izvor: Youtube/Screenshot/Glamrs

Neprijatan zadah ujutru po buđenju je normalna stvar jer se tokom noći usta osuše, nakupe se bakterije, ali sve to nestane kada operemo zube.

"Ako čoveku ne curi nos, nema alergijski rinitis, krajnici su dobri, guša nije često upaljena, zubi su dobri, odakle zadah? To je izuzetno neprijatno, pogotovo mladima", rekao je gastroenterolog dr Vojislav Perišić za K1, navodeći time neke od najčešćih uzroka neprijatnog zadaha. Zatim je objasnio šta može da bude razlog, ako ništa od navedenog nije.

"Zašto se to dešava? To je loša kolonizacija usne duplje bakterijama, i to bakterijama fermentacije. Uvek ostane hrane, ma koliko mi prali posle obroka, ostane malo hrane, bakterije koje su loše u usnoj dupli fermentiraju i stvaraju se gasovi i mirisi. To se rešava lekovima, imamo lek sa bakterijom ’streptokokus salivarius’, pljuvačni streptokok. Stavi se pred spavanje na nepce i posisa. Te bakterije nasele našu usnu duplju i isele ove streptokoke fermentacije koje stvaraju zadah. Za desetak dana se to rešava".

Doktor napominje da je helikobakter takođe bakterija koja nas često brine, ali da ona uglavnom nije uzrok neprijatnog zadaha, mada može da bude.

"Nisam video da helikobakter daje loš zadah, ali moramo proveriti ima li te bakterije jer ona pravi amonijak i onda mi to izdišemo. Onda recimo kada je bolesna jetra, ali to se već vidi sa vrata da čovek ima bolesnu jetru. Ili recimo bubrezi popustili, to se odmah vidi".