ZAŠTO SMO NA FOTKAMA RUŽNI A U OGLEDALU LEPI: Stručnjak objasnio – samo jedna od te dve slike je REALNA

Stručnjak objasnio zašto izgledamo drugačije na fotografijama nego u ogledalu.

Izvor: YouTube/Screenshot/Amber Scholl

Da li i vi mislite za sebe da niste fotogenični? Kada pogledate svoje slike zaključite da ste lepši u prirodi, a da niste najbolje "ispali" najverovatnije zbog lošeg osvetljenja, blica ili pak kamere...

Pa čak i kada izgledate privlačno na fotkama, opet primećujete da ste drugačiji nego u ogledalu. Zašto izgledamo drugačije na fotografijama u odnosu na odraz koji vidimo u ogledalu?

Od ranog detinjstva, kada dete počinje da istražuje i opaža sebe, upoznaje svoj lik u ogledalu. Na isti način pratimo promene u svom izgledu. Čuveni američki psiholog poljskog porekla, dobitnik nagrade Američke psihološke organizacije za izuzetan naučni doprinos psihologiji, Robert Zajonts, raznim je eksperimentima dokazao da ljudi reaguju pozitivno i veruju samo u ono što im je najviše poznato. Zato, kada osoba pogleda svoju fotografiju, nehotice se upoređuje sa slikom koja joj se čvrsto formirala u glavi, a to je njen odraz u ogledalu.

Zanimljivo kod ogledala jeste što ne daje baš pravu sliku objekta ili osobe koja se ogleda. Sliku bilo kog objekta ili osobe koju prenosi ravno ogledalo zapravo formiraju zraci odbijeni od njegove površine. Slika koju vidimo nije nastala presecanjem samih zraka, već njihovim odbijanjem u ogledalu koji u kombinaciji sa svetlošću prave neku vrstu krivine. Međutim, ljudski mozak je dizajniran tako da potpuno zanemaruje ove krivine, pa kad se pogleda u ogledalo, čoveku se čini da stoji na određenoj udaljenosti od njega i da se svetlost savija oko delova njegovog tela.

Odnosno, svi smo navikli da vidimo sebe na ovaj način "ispeglane" i tako da nam je leva strana zapravo u odrazu na desnoj. A nijedno lice nije savršeno simetričmno, iako se tako čini u ogledalu. Ako je osoba navikla da gleda u sebe s leve strane, gde je deo lica na primer najuži i oči izgledaju kao da su izdužene, kada vidi svoju sliku na fotografiji, onda mu se čini da on takođe gleda svoju sliku na levoj strani iako je u stvarnosti (ispred njega) zapravo desna strana tela i lica koja je drugačija. Tada mozak reaguje, ovakva slika mu je neobična, pa je zato smatra odbojnom.

Psiholog Robert Zajonts kaže da je neophodno da dobro proučimo svoje fotografije, ne selfije, već one koju su napravili drugi ljudi jer ćemo tako zapravo steći uvid u to kako izgledamo u realnosti. Osim toga, to je način i da se naviknemo na svoj izgled, a samim tom i da se sebi dopadnemo onakvi kakvi zaista jesmo.