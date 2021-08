OGLASIO SE AUTOR SNIMKA KOJI JE ZAPALIO REGION: Objasnio zašto je njegova djevojka bacala tanjire u more! (VIDEO)

Snimak na kojem se vidi kako djevojka baca tanjire u more zapalio je društvene mreže, oglasio se i autor videa!

Izvor: Tiktok/printscreen/krivokapic00

Prije tri dana crnogorski Tiktoker Luka Krivokapić objavio je video svoje djevojke kako "pere" sudove na moru i navukao gnjev mnogih.

"E, sada ćete da vidite kako domaćica pere sudove na moru", kaže on u videu, dok njegova devojka baca prljave tanjire u more.

Video je na njegovom TikToku pregledan više od 500.000 puta, o tom događaju su pisali svi mediji, a ljudi su snimak dijelili na društvenim mrežama, zbog čega su se komentari usijali.

Pogledajte 00:14 Kako Domaćica pere sudove Kako Domaćica pere sudove Izvor: Tiktok/printscreen/krivokapic00 Izvor: Tiktok/printscreen/krivokapic00

Mnogi su tiktokera i njegovu devojku osudili, navodeći da na taj način zagađuju more, a Krivokapić je sačekao da se malo "stiša bura", pa se opet oglasio na društvenoj mreži kako bi sve objasnio.

U objavljenom videu, on je rekao da "ni u snu nije imao predstavu da će snimak izazvati toliki haos na Internetu", pa dodao da su ga "na Twitteru, Facebooku i u medijima razapeli".

Na primorju svi starosjedioci ostatke hrane bacaju u vodu i hrane ribe. Tako da to nije neka čudna pojava ovdje, niti je to bilo kakvo zagađivanje jer su ribe sve pojele. To što vas truju vazduhom i što udišete svakakve hemikalije kroz vazduh i što pale deponije, to je okej, nećemo da pričamo o tome, hajde da razapnemo nekoga ko je potopio tanjir od paradajza i time zagadio Bokokotorski zaliv", poručio je u videu, dodavši da svi ružni komentari o njemu na društvenim mrežama zapravo govore o osobama koje su ih pisale.