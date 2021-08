DEVOJKA SA KOJOM JE BIO NA SASTANKU JE ZABORAVILA NOVČANIK: O njegovom potezu se priča - jedni kažu car, drugi kreten!

Muškarac koji je bio na sastanku sa devojkom koja je zaboravila novčanik odlučio da plati samo svoje, ostavio je i otišao!

Izvor: Prostock-studio/Shutterstock.com

Pronalaženje partnera u savremenom svetu nije nimalo lako. Morate prođete ko zna koliko groznih sastanaka i poljubite nekoliko "žaba", kako biste došli do "princa", i to naravno važi za pripadnike oba pola.

Jedan muškarac podelio je svoje iskustvo sa sastanka iz noćne more, jer kaže da je njegova potencijalna partnerka bila toliko neprijatna da ne želi nikad više da je vidi.

Štaviše, bio je toliko nezadovoljan sastankom, da je odlučio da ne želi da plati njen obrok, i tako ju je ostavio besnu u restoranu.

"Nedavno sam izašao na drugi sastanak sa devojkom s kojom se neko vreme dopisujem. Upoznali smo se u baru, popili nekoliko bića na prvom sastanku, ali to nije prošlo sjajno. Iz ove perspektive, trebalo je još tada da završim svaku priču sa njom, ali moje samopoštovanje je toliko nisko da sam je pozvao na još jedan sastanak.

Bilo je grozno. Kasnila je 20 minuta, bila je gruba prema meni, gruba prema konobarima, žalila se na sve, od mesta na kojem smo, preko hrane, do moje odeća i parfema", napisao je ovaj muškarac anonimno na Redditu.

"Do trenutka kada je trebalo da platimo, već sam odlučio da je više neću viđati, pa kada je konobarica došla, tražio sam dva odvojena računa. Tada mi je devojka rekla: ’Baš znaš kako da učiniš da se devojka oseća posebno. Ne nosiš novac na sastanke?’".

Nakon ovog njenog nepristojnog pitanja, momak je odgovorio da nema novca da plati za oboje, na šta je ona odgovorila da nije ponela novčanik.

"Zaboravila sam novčanik. Šta ćeš sad?", rekla mu je.

Na kraju joj je ovaj mladić rekao da ne želi da plati njen deo računa jer je bila nepristojna i gruba, a zatim uz reči da će "videti šta može da uradi" otišao do konobarice, platio svoj deo i izašao iz restorana.

"Tokom rasprave sam joj rekao da imam novca da platim, ali da je bila toliko neprijatna da ne želim više da je vidim i da ne treba ja da platim njen obrok. To ju je još više naljutilo. Nakon deset minuta rasprave, odlučio sam da je gotovo. Rekao sam joj da idem do konobarice da vidim da li nešto može da se uradi, otišao sam do nje, objasnio konobarici situaciju, platio sam i otišao".

Momak kaže da mu je devojka nakon toga uputila seriju užasnih poruka, jer je morala da čeka u restoranu dok prijatelj nije završio s poslom i došao po nju.

"Blokirao sam je", kaže on.

I dok mu mnogi aplaudiraju na ovakvom postupku, drugi smatraju da su oboje krivi za ružan sastanak.

"Ne duguješ joj ništa i iskreno, zvuči kako da namerno nije ponela novčanik, očekujući da ti platiš", jedan je od komentara na ovu temu, ali mu ljudi poručuju i da je trebalo da joj stavi do znanja da on neće platiti njen deo pre nego što je poručila.

"Ako ti se nije svidela na prvom sastanku, ne znam zašto si je pozvao na drugi. Zapravo, deluje mi da je mrziš. Sve to govori da ćeš je možda videti ponovo, ako budeš dovoljno očajan".

"Baš je u*ran potez da zaboraviš da poneseš novčanik na sastanak. Ali je takođe u*rano da bude neprijatan prema devojci i da je ostaviš samu u restoranu. Voleo bih da čujem i njenu stranu priče", poručio mu je jedan muškarac.