Zašto peškiri imaju ove linije? Ne obilježavaju strane peškira, uloga im je mnogo važnija

Čemu služe linije na peškirima? Pročitajte!

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Sigurno ste se nekada zapitali zašto se na krajevima peškira nalaze one specifične linije, koju krojačice nazivaju "bordura".

Iako djeluju kao estetski detalj, linije bordure na peškirima su daleko korisnije nego što možda mislite.

Nedavno se na internetu razvila rasprava postavio upravo to pitanje, što je izazvalo lavinu različitih odgovora – od teorije da su to "trake za brzo sušenje" do šale da linije označavaju gornju i donju stranu peškira. Međutim, pravi razlog postojanja ovih linija je daleko praktičniji.

Prema riječima stručnjaka iz industrije tekstila, bordura se koristi da bi peškiri bolje upijali vodu, manje se habali kao i da bi peškir duže trajao. Tokom čestih pranja, peškiri su izloženi velikom habanju – vlakna se troše, a ivice mogu da počnu da se paraju. Ovaj pažljivo utkani dio pomaže u održavanju strukture peškira, smanjuje rizik od cijepanja i osigurava da ivice ne paraju tako lako.

Osim funkcionalne svrhe, ove linije imaju i estetsku vrijednost. One daju malo elegancije peškiru, čineći ga sofisticiranijim i vizuelno skladnijim. To je razlog zašto se često koriste i kod luksuznih hotelskih peškira, gdje je važno da pored dugotrajnosti i upijanja, tekstil izgleda i elegantno.

Dakle, sljedeći put kada uzmete peškir u ruke, imajte na umu da te naizgled obične linije imaju veoma važnu ulogu – pomažu vašem peškiru da duže traje, brže se suši i ostane prijatan na dodir.