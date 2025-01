O ovoj djevojci tek će se pričati: Nije kupovala namirnice 4 godine, pogledajte kako besplatno puni frižider

Sofi J. Andersen pronašla je pozitivnu stranu problema bacanja hrane - sada sve namirnice dobija besplatno.

Sofi J. Andersen počela je da se bavi "ronjenjem u kontejnere" dok je živjela u Sidneju. U početku je uzimala samo svježu hranu iz posebnih kanti, ali je ubrzo shvatila da može da pronađe sve što joj je potrebno.

"Sestra mi je poslala fotografiju skrivenog blaga koje je pronašla u kontejnerima. Znala sam za to, ali nikada nisam razmišljala o tome kao o načinu da obezbijedim hranu", rekla je.

Otišla je sa prijateljicom da istraži kontejnere supermarketa u Sidneju i odmah se navukla. Pronašle su mnogo povrća, a iako je Sofi oduvijek mogla da priušti hranu, shvatila je da je ovo veoma isplativ način da napuni svoje police.

"Uvijek su to bili kontejneri supermarketa. Nikada iza restorana ili privatnih kuća jer to može da bude ilegalno, zavisno od mjesta gdje živite. Ono što sam pronašla bilo je nevjerovatno. Bilo je prepuno hrane - rok trajanja za određeni dio je istekao, ali mnogo toga je u roku. Za mene je to bila potraga za blagom. Brzo sam shvatila da ima toliko dobre hrane u kontejnerima da više ne moram da idem u kupovinu", rekla je Sofi i dodala:

"Bukvalno su postojala dva kontejnera iza supermarketa puna zapakovane hrane - piletine, smrznutih pica i pića. Jednom smo pronašli 300 limenki dijetalne koka-kole još u kutijama, a videli smo i cijelu kutiju pića koja je bačena jer je samo jedna flaša bila oštećena. Uglavnom je to hrana kojoj je rok istekao prije dan ili dva", rekla je.

Sofi je nastavila da pretražuje kontejnere i nakon što se 2022. vratila u Dansku, kupovala je samo osnovne stvari poput toalet papira, deterdženta za sudove i paste za zube - potrošivši prošle godine u supermarketima svega 100 dolara. Time što uzima hranu koja bi inače završila na deponiji, Sofi godišnje uštedi hiljade dolara i koristi taj novac za putovanja.

"Novac koji uštedim mi omogućava slobodu da putujem. Mnogo trošim na posjećivanje prijatelja širom svijeta", rekla je Sofi koja je u poslednje četiri godine posjetila Keniju, Argentinu, Italiju, Španiju i Dubai.

"To mi takođe omogućava da manje radim. Radim samo tri dana nedeljno. 'Ronjenje' po kontejnerima mi pruža slobodu da više ulažem u stvari koje volim".

Toliko voli ovaj način nabavke hrane da je u to uključila i svoju porodicu - roditelje, braću i sestre, rođake, pa čak i bake i deke. A kada putuju, zajedno istražuju kontejnere.

"Moji prijatelji i kolege u Sidneju su mislili da je to jako odvratno i nisu mogli da razumiju, ali kada sam im pokazala slike i snimke sa Instagrama, bili su šokirani. Rekli su da izgleda isto kao hrana koju kupuju u supermarketu. Moj frižider je uvijek pun", rekla je i dodala da je njena misija spasavanja hrane evoluirala iz potrage za blagom u "svakodnevni aktivizam".

"Želim da podignem svijest o bacanju hrane, ali i o tome kako je doživljavamo - hrana može da bude sasvim dobra iako joj je istekao rok ili ima manju nepravilnost".

