Ovaj dječak je danas najpoželjniji neženja na svijetu: Naslijediće poslovnu imperiju svog oca, visok je preko dva metra

Baron je već u procesu izgradnje vlastite poslovne imperije. U julu 2024. godine, pokrenuo je svoju firmu za nekretnine, što je mnoge nagnalo da ga označe kao jednog od najpoželjnijih neženja na svijetu, ali i potencijalnog naslednika porodične poslovne tradicije.

Izvor: WIN MCNAMEE / UPI / Profimedia

Baron Tramp, sin predsjednika SAD-a Donalda Trampa i supruge Melanije, odrastao je pod svijetlom reflektora, ali ne samo zbog svog značajnog porodičnog porijekla. Sa svojih 18 godina, visinom od 2.03 metra i sofisticiranim smislom za modu, Baron postaje jedan od najpoželjnijih neženja na svijetu. Njegova modna evolucija, od jednostavnih majica sa printom do luksuznih, krojenih odijela, govori mnogo o njegovom stilu i ambicijama koje su veće od onoga što bi mnogi mogli pretpostaviti za mladog čovjeka koji dolazi iz ovolikog bogatstva.

Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Modni put Barona Trampa

Baronova modna transformacija počela je gotovo odmah kada je postao dio javnog života. 2017. godine, mladi Tramp nosio je sivo-plavu grafičku majicu sa natpisom "The Expert", čime je izazvao pažnju javnosti. Sa svega 12 godina, Baron je u toj jednostavnoj kombinaciji nagovijestio svoju sposobnost da se poveže sa svijetom oko sebe, možda čak i sa ironijom koja bi mogla predskazivati njegov budući put.

Međutim, to je bilo samo početak. Baronova promjena stila postepeno je odražavala i njegov rast, ne samo fizički, već i intelektualno i poslovno. Kako je odrastao, tako je prepoznavao snagu koja leži u ozbiljnom i sofisticiranom izgledu. U poslednjih nekoliko godina, bio je viđen u odelima koja savršeno naglašavaju njegovu visinu i karakter, od klasičnih krojeva do modernih linija koje je nosio na događanjima poput inauguracije svog oca 2025. godine. Tada je nosio elegantno tamnoplavo odijelo, upotpunjeno svilenkastom plavom kravatom, što je bio dalek put od jednostavne majice koju je nosio prije nekoliko godina.

Baron Tramp je i poslovni genije u usponu

Baronov stil nije samo odraz njegovog estetskog ukusa, već i njegovih ambicija. Iako je još uvijek u adolescentnim godinama, Baron je već u procesu izgradnje vlastite poslovne imperije. U julu 2024. godine, pokrenuo je svoju firmu za nekretnine Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. u Vajomingu, što je mnoge nagnalo da ga označe kao jednog od najpoželjnijih neženja na svijetu, ali i potencijalnog naslednika porodične poslovne tradicije.

Njegov poslovni poduhvat u luksuznom sektoru nekretnina samo je potvrda da Baron ne želi da bude samo "sin predsjednika", već aktivan igrač na globalnoj poslovnoj sceni. Iako je još uvijek mlad, već se smatra ozbiljnim poslovnim partnerom, sa partnerima i investitorima koji ga podržavaju na njegovom putu ka velikim poslovnim uspjesima.

Vezanost za luksuz i posvećenost detaljima

Baron Tramp je poznat po tome što bira brendove koji se savršeno uklapaju u njegov sofisticirani imidž. Njegova poslednja saradnja sa modnim brendom "Pearce Bespoke", gdje je zajedno sa stručnjacima birao odijela, pokazuje njegovu posvećenost detaljima. Prema riječima Nejtana Pirsa, osnivača brenda, Baron je izuzetno pametan i pronicljiv, posebno u modnom smislu.

Njegova sposobnost da bira odijela koja ističu njegovu visinu, ali i odražavaju njegovu ambiciju i ozbiljnost, jasno pokazuje da Baron Tramp zna šta želi, ne samo u svijetu mode, već i u životu. U intervjuima, Pirs je istakao da Baron, uprkos svojoj mladosti, već pokazuje ozbiljnost i snalažljivost u poslovnim razgovorima, a posebno ga je impresioniralo njegovo gostoprimstvo i sposobnost da izdrži u konkurentnim situacijama.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Harizma, inteligencija i neodoljiv šarm

Iako je Baronu Trampu budućnost već pred očima, on nije samo pozicioniran kao naslednik očeve poslovne carstva. Njegov šarm, harizma i inteligencija sve više dolaze do izražaja. Biti član porodice Tramp nosi sa sobom mnogo pažnje, ali Baron je uspio da se izbori sa time na svoj način. Njegova sposobnost da se poveže s ljudima, da pokaže interesovanje za razgovor i da sa lakoćom komunicira sa poslovnim liderima, čini ga izuzetnim. Takođe, njegov smisao za humor, uz pronicljivost i brzinu u odgovorima, potvrđuje da je on mnogo više od toga što bi se moglo očekivati od običnog naslednika.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia