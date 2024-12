14 dana sam uzimala samo pola kašičice: Sad mi je jasno zašto je zovu "zlatnom boginjom"

Pročitajte iskustvo žene koja je dvije nedelje uzimala pola kašičice kurkume!

Odavno koristim kurkumu - ponekad je dodam u obroke, ponekad spremam vodu od kurkume. Međutim, nisam je redovno koristila, a kada jesam, bilo je u simboličnim količinama. Nedavno sam naišla na nekoliko članaka o efektima redovnog konzumiranja kurkume. Bla sam zaintrigirana i odlučila sam da sprovedem sopstveni test. Počela sam eksperiment prije dvije nedjelje i da vam kažem - vrijedilo je. Osjećam se bolje, ali to sam očekivala. Promjena je bila pravo iznenađenje.

Antiinflamatorna moć kurkume

Kurkuma se ponekad naziva zlatni začin, začin života, pa čak i zlatna boginja. Nije ni čudo, jer ljudi vjekovima koriste njena svojstva koja promovišu zdravlje. Antiinflamatorna moć kurkume je najpoznatija zbog jednog od njenih najvažnijih bioaktivnih jedinjenja - kurkumina.

Protivupalno dejstvo ne može da se precijeni, jer ne govorimo samo o zapaljenju grla ili pluća, već i o cijelom telu - hronična upala uništava organizam, što, između ostalog, dovodi do nesanice, hroničnog umora, poremećaja raspoloženja, bolesti crijeva i zglobova. Ovo objašnjava zašto se preporučuje dodavanje kurkume u razna jela.

Do sada sam kurkumu dodavala uglavnom u supe, kari, pirinač i sočivo. Prije nekog vremena sam počela da pijem i vodu sa kurkumom i jako mi se dopala. Ipak, priznajem da sam to s vremena na vrijeme činila. Nedavno sam, međutim, pročitala tekst o efektima svakodnevnog jedenja kurkume. Mogući efekti su zaista impresivni. Odlučila sam da to lično provjerim.

Koktel sa kurkumom - pravi hit

Prvo pitanje koje mi je palo na pamet je kako ovu dozu kurkume uvrstiti u svoj jelovnik. Ne možete da je jedete kao med (osjeća se gorčina). U početku sam pokušala da kuvam jela. Međutim, došla sam do zaključka da to traje predugo i da je na kraju obeshrabrujuće. Našla sam bolje rješenje za sebe, počela sam da spremam koktele sa kurkumom. I bio je hit - spreman je za samo nekoliko minuta.

Osim toga, pića su bila ukusna. Najviše su mi se dopala dva, oba na bazi bademovog mlijeka (ali možete da koristite bilo koje drugo mlijeko ili jogurt). Prvom sam dodala breskve, bananu, malo meda, pola kašičice kurkume i prstohvat bibera (povećava apsorpciju kurkumina). U drugom (osim kurkume i biljnog mlijeka) koristila sam ananas, pomorandžu i malo kokosovog ulja (mast takođe poboljšava apsorpciju kurkumina).

Kokteli su bili kremasti, zasitni i punog ukusa (kurkuma je bila jasno primjetna, ali ne i dominantna), a njihova prelijepa žuta boja me je jednostavno očarala. Ove vrste pića sam pripremala svaki dan dvije nedelje. A sada ono najvažnije: da li mi je to donijelo dobro?

Šta je jedenje kurkume učinilo za mene? Dvije pozitivne promene, jedna neočekivana

Moguća prednost redovne upotrebe kurkume uključuje usporavanje procesa starenja tijela. Prilikom sprovođenja svog kratkog testa, najviše me je zanimalo da li će biti promjena koje ću zaista osjetiti ili vidjeti. I tako se dogodilo.