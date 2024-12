Kristijan je postao prvi Hrvat koji je obišao sve zemlje svijeta! Posjetio ih je 197 za 18 godina: "Biće mnogo suza"

Bloger iz Hrvatske, Kristijan Iličić, je postao prvi Hrvat koji je obišao sve zemlje svijeta.

Izvor: Facebook/Kristijan Iličić/Screenshot

Hrvatski bloger Kristijan Iličić koji putuje svuda po svijetu, prošao je kroz razne izazove na putu ka ostvarenju svog sna i uspio je. On je postao prvi Hrvat koji je obišao sve zemlje svijeta u periodu od 18 godina. Vjerovao je u svoje snove i nikada nije odustao od njih. O svemu tome progovorio je na svom Fejsbuk profilu i otkrio detalje.

"Danas sam postao prvi Hrvat u istoriji koji je proputovao sve zemlje svijeta! Za neke će to biti samo brojka, ali ako kažem da je od 8 milijardi ljudi na svijetu samo njih 300 uspjelo ovo da uradi, onda taj broj više nije samo broj. Za mene je to svakako ostvarenje velikog sna koji sam imao kao dječak. Iza broja 197 stoji hiljadu priča koje su satkale jedan san. Stotine nezaboravnih trenutaka i lekcija koje su mi pomogle da rastem kao osoba. Toliko životnih priča u kojima sam se izgubio i ponovo našao, koje su bile utkane u moje biće, u osobu kakva sam danas", napisao je Kristijan.

On je opisao i kako se proveo u nekim zemljama svijeta i šta je na njega ostavilo najjači utisak.

"Mnogi susreti su ostavili snažan utisak, promijenio sam sebe i ljude oko sebe. Nekima sam promijenio živote, drugi su ostavili neizbrisiv trag na mene. U Etiopiji sam sreo i ljepotu i tugu. Vidio sam lica koja su svjedočila o surovom svijetu, vidio oči koje sve pamte i nose težinu života pod užarenim suncem Afrike, i uprkos svemu, želja za životom nije nestala u njima. Avganistan je bio zemlja u kojoj su mi bile širom otvorene oči i nisam više mogao da vjerujem ni jednom demonizatoru koji je tvrdio da tamo postoje zli narodi. Ljudi su svuda ljudi, a ja jesam uglavnom samo srijetao dobre ljude. Postao sam osjetljiv na sve nijanse svijeta koje je nemoguće znati osim ako zaista ne putuješ.

Iza broja 197 su vulkani u Kongu, Gvatemali i Vanuatuu. Erupcija vulkana Kongo odmah nakon što sam sišao sa njega podsjetila me je da život može da nestane u trenu i da dok smo živi moramo da ga živimo punim plućima. Uspon na Akatenango me je naučio da treba da se gurnem izvan svoje zone udobnosti, da uvijek napravim korak dalje. Samo iza te stepenice više, život počinje da vraća darove. Vulkan u Vanuatuu mi je pokazao da život treba slaviti plesom, smijehom, u društvu onih koje voliš. Broj 197 krije i sve te moćne vodopade - Viktorijine vodopade, Iguazu, Tis Isat, Nijagarinu, Anđeo... Grmljavina tih vodopada uvijek me podsjeti ko je zaista glavni na planeti Zemlji", napisao je Kristijan i dodao:

"Broj 197 su godine putovanja kroz afričke pustinje, južnoameričke džungle, plavi beskraj Okeanije... To su putovanja po Americi, Evropi, Istoku i Zapadu... Ovo je dječak koji je, prerušen u lava, iznenadio svoju ljubav u Vajomingu neposredno prije potpunih pomračenja sunca, to je nezaboravan medeni mjesec u vagonima sa gvozdenom rudom u Mauritaniji, to je hiljadu još neispričanih priča.

"197 nikako nije samo broj. To je šifra, to je magija, to je formula rasta i širenja duše. Danas, 2.12.2024, stigao sam u poslednju zemlju koju još nisam posjetio: Šri Lanku, 'Suzu Indije'. I biće suza. Biće mnogo suza sreće, emocija, onog čudnog osjećaja koji vas obuzme kada shvatite da je vaš san postao stvarnost. Trajalo je 18 godina. Ponekad je izgledalo potpuno neuhvatljivo. Milion prepreka, ali sam našao načina da idem dalje, da pomjerim granice. Jedno veliko poglavlje mog života je ovim zatvoreno i istovremeno se otvara novo, vjerujem, podjednako uzbudljivo poglavlje. Ovo je početak nove priče. Hvala vam, dragi pratioci, što ste bili i ostali dio ove nevjerovatne avanture! Svaki lajk, svaki komentar, svaka podrška mi je bila važna", zaključio je Kristijan.