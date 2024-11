Da li gorivo sipate "do čepa" ili prvog klika "pištolja": Evo šta je najbolje za vaš auto i novčanik

Mnogi vozači su u dilemi kada sipaju gorivo. Da li je štetno puniti do samog kraja, odnosno "do čepa" kako se kaže? Evo šta je najbolje za vaš automobil.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Profimedia

Mnogi vozači su u dilemi kada im je rezervoar pri kraju i moraju da odu do najbliže benzinske pumpe kako bi natočili gorivo. Pitaju se da li je preporučljivo puniti do samog kraja, "do čepa" kako se narodski kaže, ili do prvog klika. Vlada mišljenje da je štetno imati pun rezervoar jer to utiče loše na sistem za paljenje.

Međutim, istina je drugačija. Ako je sistem za dovod goriva ispravan, nema nikakve štete ako se napuni pun rezervoar. U slučaju sudara, nema dodatnog rizika od zapaljenja ako je rezervoar pun jer on zavisi od ispravnosti gorivnog sistema.

Prema pisanju "Auto portala", zapaljenje, odnosno eksplozija, nastaje lakše u gorivnim parama nego u tekućem gorivu. Zbog toga, gorivo treba puniti do vrha rezervoara. Naravno, to zavisi i od vaših finansija, ali ako napunite rezervoar do vrha, ići ćete ređe na benzinsku pumpu kada budete naredni put punili rezervoar jer ako sipate manje, pri svakom dodatnom punjenju vam treba više vremena i uvijek se izgubi (ispari) malo goriva.

Time smanjujete rizik da ostanete bez goriva nasred puta ako završite na rezervi, a niste stigli da odete do pumpe. Da zaključimo, gorivo punite do prvog "klika" na pištolju za punjenje. Nakon toga, izvadite pištolj i vratite ga na postolje.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Šta bi se desilo ako nastavim da sipam gorivo nakon "klika"?

Ako na "klik" nastavite da sipate gorivo, ono može da curi kroz rezervoar što za vas predstavlja finansijski gubitak. Takođe, nastaju isparenja koja su vrlo štetna za zdravlje, a može da nastane i rizik zapaljenja, naročito ako iscurjelo gorivo poprska vruću izduvnu cijev. Prekomjthe nerna količina goriva blokira "grlo" zbog čega se povećava pritisak gorivnih para te nastaje povratni pritisak goriva koji otežava funkcionisanje i skraćuje radni vijek pumpe za gorivo i elemanata sistema za dovod goriva.

