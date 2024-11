Šta se dešava kad odustanete od šećera na dvije nedjelje? Gubitak kilograma je samo početak promjena

Da li ste razmišljali da se na neko vrijeme odreknete šećera? U nastavku pročitajte šta možete da očekujete za dvije nedjelje od te odluke.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Šećer se ne nalazi samo u slatkišima. Kada posegnemo za gaziranim pićima, kafom, pa čak i bezalkoholnim pivom, to takođe obezbjeđujemo svom telu, često u prilično velikim količinama. Šta ako se potpuno odreknete šećera? Pogledajte kakve promjene se dešavaju u tijelu kada zaboravite na šećer na dvije nedjelje.

Nisu svi šećeri štetni po naše zdravlje. Prirodni koji se nalaze, na primjer, u voću i povrću, ne utiču negativno na naš organizam. Naravno, pod uslovom da ih konzumiramo u razumnim količinama. Međutim, rafinisani šećeri, koji nastaju nakon ekstrakcije prirodnih šećera (npr. saharoze), nisu toliko zdravi. Nažalost, najčešće se nalaze u proizvodima koje kupujemo u prodavnicama. Ako ih konzumiramo u velikim količinama, izloženi smo riziku od gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti.

Zašto je vrijedno odustati od šećera?

Bolja crijeva

Kada se odreknemo šećera, činimo našu crijevnu mikrofloru uravnoteženijom. Kako je to moguće? U vašim crijevima žive trilioni bakterija, od kojih neke jedu šećer. One proizvode štetne materije kao nusproizvod. Kada se višak šećera pojavi u našim crijevima, automatski će smanjiti nivo korisnih bakterija. To može da dovede do razvoja bolesti kao što su ulcerozni kolitis i celijakija. Štaviše, prekomjerna konzumacija šećera ponekad oštećuje funkciju crijevne barijere i povećava vjerovatnoću infekcija i upale. U takvoj situaciji govorimo o bolesti koja se zove sindrom curenja crijeva.

Manje gladi

Nakon jedenja slatkog proizvoda, nivo šećera u krvi se značajno povećava. Tada naše tijelo može da oslobodi previše insulina. To, zauzvrat, dovodi do pada glukoze u krvi ispod normalnog nivoa. Ovo se obično naziva "sugar crash". Njegovi simptomi uključuju glad, razdražljivost, glavobolje, vrtoglavicu i anksioznost. Ako odlučite da se odreknete šećera, izbjeći ćete povećanje glukoze u krvi. Zbog toga nećete nastaviti da osjećate glad nakon obroka.

Gubitak težine

Kada isključite šećer, nivo glukoze u krvi postaje uravnoteženiji. Zahvaljujući tome, ne osjećate glad nakon obroka. Ovo uključuje gubitak viška kilograma. Istraživanje sprovedeno 2012. godine dokazalo je da je smanjenje potrošnje šećera povezano sa smanjenjem tjelesne težine.

Bolji izgled kože

Nije tajna da ono što jedete utiče na izgled i stanje vaše kože. Nažalost, šećer nije dobar za našu kožu. To je ono što doprinosi, između ostalog, nastanku akni. To potvrđuje istraživanje sprovedeno 2007. godine. Učestvovali su ljudi koji su imali problema sa aknama. Učesnici su dobijali obroke sa niskim glikemijskim indeksom, što znači da je njihov nivo glukoze u krvi bio niži. Ispostavilo se da je to smanjilo njihove kožne lezije. Šećer takođe ubrzava procese starenja kože jer oštećuje strukturu kolagena.

Sve rjeđe upale

Ako je vaša ishrana bogata šećerom, to može da izazove brojne upale u vašem tijelu. Kada traju predugo, postoji rizik od razvoja hroničnih bolesti kao što su rak, bolesti srca, crijevni problemi i dijabetes.

Poboljšanje nivoa lipida u krvi

Kada jedemo previše šećera, nivo glukoze u krvi značajno raste, kao i nivoi lipida. Da bi se ovo promijenilo, tijelo počinje da proizvodi velike količine insulina. Ovo, zauzvrat, uzrokuje da vaše ćelije preuzimaju šećer i pretvaraju ga u mast u vašim tkivima, uključujući jetru i masno tkivo. Jetra, međutim, pretvara višak šećera u trigliceride i LDL (loš holesterol) koji zatim ulaze u krvotok. To znači da ako odustanete od šećera, normalizujete nivo glukoze u krvi. Ovo će takođe smanjiti proizvodnju masti, što će smanjiti rizik od razvoja srčanih bolesti.

Smanjenje rizika od razvoja dijabetesa

Šećer povećava rizik od razvoja predijabetesa ili samog dijabetesa. Uklanjanje iz ishrane znači da će nivo glukoze normalno rasti i padati odmah nakon obroka. Ovo će spriječiti vaše tijelo da proizvodi previše insulina, što može da ošteti pankreas.

Bolji san

Studija iz 2019. pokazala je da pacijenti sa predijabetesom imaju loš san, u poređenju sa ljudima sa normalnim nivoom glukoze u krvi. Stoga je vrijedno razmišljati o odustajanju od šećera. Zahvaljujući tome, vaš san će biti duži i mirniji, a vi ćete se probuditi odmorni i regenerisani.

Poboljšanje stanja vaših zuba

Kada odustanete od šećera, možete da se oprostite od problema karijesa. Istraživanje iz 2014. godine pokazalo je da su ljudi koji su često konzumirali zaslađena gazirana pića, značajno pogoršali stanje zuba.

Više energije

Ako mislite da ćete bez šećera biti tužni i lišeni energije, varate se. Ispostavilo se da ćete tek kada ga izbacite iz ishrane, osjetiti priliv snage. To se dešava zato što šećer inhibira djelovanje hormona zvanog oreksin. Njegov zadatak je, između ostalog, da stimuliše moždane ćelije da oslobađaju dopamin i serotonin, koji su poznati kao hormoni sreće. Zbog toga ćete se osjećati srećnije kada se odreknete šećera.

Naravno, treba da zapamtite da su dvije nedjelje prekratko vrijeme da biste postigli sve prednosti odricanja šećera. Što ga duže ne jedemo, naše tijelo će imati više koristi od njega.

(MONDO)