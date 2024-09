Svi misle da je srčani udar, u bolnici se uvjere da je srce zdravo: Šta tada znače kratak dah i bol u grudima

Simptomi koji podsjećaju na srčani udar mogu da budu znaci podmukle bolesti.

Kratak dah, bol u grudima, lupanje srca - to su simptomi koje mnogi od nas povezuju sa srčanim udarom. Međutim, nakon posjete bolnici, ispostavlja se da je srce zdravo. Šta je razlog? To može da bude neuroza srca. Kakav je to poremećaj i kakve su posljedice po zdravlje?