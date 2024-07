"DA LI ŽENE VARAJU DOK SU NA POSLU? DA!" Sandra je otkrila razlog afera sa kolegama i pokrenula rat na mrežama!

Objava jedne Sandre izazvala je mnogo reakcija, a glavna tema su žene koje varaju dok su na poslu.

Izvor: MONDO

"Da li mnogo žena vara dok ste na poslu? Da!", glasi početak objave jedne Sandre koja je glavna tema popularne platforme Quora. Ona je objasnila da se lično uverila u afere svojih koleginica sa nadređenima, a kada je otkrila razloge, nastao je niz različitih komentara. Istakla je da "žene privlači status muškaraca sa posla, sa kojima redovno idu na ručak za vrijeme radnog vremena". Pogledajte šta je napisala:

"Da li mnogo žena vara dok ste na poslu? Da! Najmanje četiri mlade djevojke koje sam upoznala, bile su zaposlene u odjeljenju za ljudske resurse naše kompanije. I često sam svjedok kako idu na ručak sa svojim šefovima. Zapamtite, odgovor je uvijek - da. Ove dame jednostavno privlači status koji posjeduju stariji muškarci, odnosno poslodavci. Čak dobijaju značajne poklone, po mom zapažanju. Voze ih kući, dobiju nakit, a svježe cvijeće je svaki dan na njihovom stolu.

Sve ove žene su udate. Upravo su napunile trideset godina i imaju djecu. Kada je jedna otkrivena, njen suprug je podnio zahtev za razvod. Druga žena je stalno kasnila da obavi svoje zadatke. Ručala sam sa višim rukovodiocima i lično slušala priče. Ovi muškarci koji to rade, takođe imaju svoje žene. Prestravljena sam od priča koje sam čula. To je nesumnjivo promijenilo način na koji sam doživljavala one sa kancelarijskim poslovima", napisala je Sandra i donijela zaključak:

"Prije nego što su se te žene odlučile za muškarca koji će ih podržati na poslu, bar trojica od četvorice su stalno flertovali sa mnom.Ukratko, vrlo je prosto... Određene žene jednostavno privlače bogati, poznati i moćni muškarci", glasila je njena objava.

Sandrino objašnjenje izazvalo je niz različitih mišljenja. Dok su jedni pisali da pretjeruje i da ništa od navedenog nije istina, drugi su istakli da je "sve od A do Š" tačno. Šta vi mislite?