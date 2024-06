DUBAI, JAHTE, MILIONERI I DJEVOJKE! Šta se tu stvarno dešava: "Koja ne poštuje pravila, biće mentalno uništena"

Ispovijest djevojke koja u Dubaiju iznajmljuje jahte slavnima i milionerima!

Izvor: Instagram/carmenfearnley/Printscreen

Koliko ste puta na društvenim mrežama vidjeli fotografije djevojaka iz Dubaija? Mnoge su se tamo preselile, žive život na visokoj nozi i sve izgleda tako da imate utisak da se kupaju u luksuzu. Pored egzotičnih mijesta, najpoznatijih restorana i skupih krpica, tu su i čuvene zabave na jahtama. Njihovi organizatori uglavnom su slavne osobe i milioneri, ali uz njih su uvijek zgodne djevojke koje zabavu čine još boljom.

Karmen ima 27 godina i živi u Dubaiju. Ona je jedna od mnogih koja se bavi iznajmljivanjem jahti. Ima svoju firmu koja se zove Yacht Do You Want i kako je i sama otkrila, posao ide odlično. Jahte se u Dubaiju traže svakodnevno, u bilo koje doba dana. Mnogi se pitaju šta tačno rade djevojke koje su u društvu milionera, a Karmen otkriva da je reč o hostesama koje dobro zarađuju.

"Moj život danas je daleko od mog starog života u Lidsu, gde sam odrasla. Kad sam se tek preselila u Dubai, radila sam u ekskluzivnom klubu. Dobijala sam mnoštvo zahteva za zabave na jahtama i krstarenja od vrlo bogatih i slavnih muškaraca, pa sam pre tri godine odlučila da pokrenem sopstveni posao", započela je Karmen.

"Iznajmljujem luksuzne jahte influenserima, sportistima, poslovnim ljudima, milionerima i ljudima sa A-liste. Potražnja za jahtama je 24/7 u Dubaiju i primam pozive u svako doba dana i noći. Cijene najma kreću se od 100 do 5.000 funti po satu (od oko 120 do 5.800 evra) u zavisnosti od veličine jahte. To je solidan novac. Dobra hostesa na njima može da zaradi 100 do 200 funti (od oko 120 do 240 evra) za četiri sata rada. Ako djevojka izađe sa nekim koga je upoznala na jahti, to je njihova lična stvar", ispričala je.

Djevojke iz Evrope su uništene

"Čula sam da su djevojke iz Evrope bile emocionalno i mentalno uništene kada se nisu pridržavale pravila ili su mislile da znaju bolje od ljudi poput mene. Takvi ljudi poznaju tu industriju iznutra. Od ključne je važnosti da poštuju stroge zakone u Emiratima, gdje radim. Neke od tih djevojaka su naivne i imaju prevelika očekivanja. Zato sam ponosna na posao koji vodim", objasnila je Karmen.

"Djevojke mi vjeruju. One znaju da radim u njihovom najboljem interesu i da su potpuno zaštićene. Svako ko prekrši moja pravila, biće izbačen sa jahte. Ne želim da djevojke u bilo kom smislu budu povrijeđene. Cijenim i poštujem zakone ove zemlje. U Dubaiju policija patrolira lukom, tako da je ključno da sve bude kako treba. Znam neke djevojke koje su upoznale nevjerovatne muškarce na tim zabavama, a neke su se čak i udale. One žive luksuznim životom o kojem većina žena može samo da sanja", zaključila je, a piše The Sun.