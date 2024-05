Donosimo vam sve afere čuvene princeze Grejs Keli za koju su mnogi mislili da nije skandalozna.

Izvor: Kurir / Profimedia

Trajna zaostavština Grejs Keli oslikava najlepšu i najsofisticiraniju ledenu kraljicu Starog Holivuda, iako se priča da je ta ledena kraljica imala prilično buran ljubavni život. Zbog njene kraljevske titule, skandali Grejs Keli su uglavnom bili zataškani i zaboravljeni, a ledena kraljica Keli je sigurno imala neke nečuvene skandale.

Vidi opis DOK JE GLUMILA NEVINAŠCE IZ KREVETA OŽENJENIH MUŠKARACA NIJE IZLAZILA: NEVINOST IZGUBILA NA ŠOK NAČIN PA OBMANULA I MUŽA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Tokom tih 1950-ih, Keli je spavala sa mnogim svojim kolegama, koji su često bili u braku i mnogo, mnogo stariji od nje. Ovakvo ponašanje je često povezano sa Kelinim odnosom sa njenim ocem, koji je navodno rekao da ne očekuje da će ona postati mnogo više od domaćice i rekao da je glumila samo "tanak dio iznad toga što je uličarka".

Nakon udaje za princa Renijea III od Monaka, glasine o Kelinim nedozvoljenim poslovima naizgled su nestale iz znanja o kulturi, kako je sada pamte po svojoj klasi. Naravno, postati princeza nije bio mali podvig za Keli, jer je njena porodica morala da skupi miraz od 2 miliona dolara.

Uprkos činjenici da se Keli pojavila samo u 11 dugometražnih filmova između 1951. i 1956. godine, njena zaostavština ostaje jedna od najtrajnijih glumica starog Holivuda.

Dok je snimala 'High Noon' imala je aferu sa svojim partnerom Keli je dobila svoju prvu veliku filmsku ulogu u filmu High Noon 1952. Tokom snimanja, imala je prvu veliku aferu sa partnerom. Na snimanju filma High Noon, Keli je imala aferu sa Gerijem Kuperom, koji je bio oženjen i 28 godina stariji od nje. Njegov brak i njihova razlika u godinama - postaće stalna tema u Kelijevim poslovima. O Keli, Kuper je rekao: "Izgledala je kao hladno jelo sa muškarcem dok joj nisi spustio pantalone, a onda bi eksplodirala."

Godine 1953. Keli je glumila u Mogambo zajedno sa Avom Gardner i Klarkom Gejblom. Činilo se da je afera između Keli i Gejbla možda bila predodređena od samog početka, kao što je Keli rekla: "Mogambo je imao tri stvari koje su me zanimale: Džona Forda, Klarka Gejbla i putovanje u Afriku sa plaćenim troškovima. Da je Mogambo napravljen u Arizoni, ne bih to uradila."

Vijest o aferi stigla je do Kelijeve majke, koja je odletjela da prati svoju ćerku u Afriku. Pratilac je možda bio nepotreban, jer je Gejbl navodno napustio Keli kada je postala previše ljepljiva. Kada su ga kasnije pitali o aferi, Keli je čuveno rekla: "Šta drugo da radiš ako si sam u šatoru u Africi sa Klarkom Gejblom?"

Keli je glumila pored Binga Krosbija u filmu Seoska djevojka iz 1954, za koji je Keli dobila Oskara, i Visokom društvu iz 1956, koji je bio njen posljednji film. Keli je navodno imala aferu sa Kosbijem dok je snimala Seosku djevojku. One noći kada je Keli osvojila Oskara za svoj nastup u filmu, Krosbi je navodno došao u njenu hotelsku sobu očekujući da provede noć sa njom, samo da bi zatekao Marlona Branda, koji je ranije te noći pobjedio Krosbija za Oskara, u njenom krevetu.

Malo je vjerovatno - mada, nije potpuno nemoguće - da su se Krosbi i Keli ponovo spojili kada su se ponovo ujedinili za Visoko društvo. Tokom snimanja, Keli je bila vjerena za princa Renijea III od Monaka. Keli je u filmu čak nosila vjerenički prsten od 10,47 karata, jer je i njen lik bio vjeren.

Dok je snimala film Dial M For Murder iz 1954. godine, Kelini poslovi su konačno počeli da je sustižu. Upustila se u aferu sa svojim oženjenim partnerom Rejem Milendom, koji je bio u braku više od 20 godina. Kada je njegova žena saznala da se on zabavljao sa Keli, izbacila ga je iz njihove kuće. Čak je objavljeno da je Miland planirao da napusti svoju ženu zbog Keli. Odnosno, sve dok Miland nije shvatio koliko bi ga koštao razvod. Miland je na kraju ostao u braku sa svojom ženom do njegove smrti 1986.

Nejna afera sa Milandom zamalo ju je koštala karijere. Čuvena tračeva kolumnistkinja Heda Hoper izvestila je o aferi i označila Keli kao nimfomanku.

Nakon što se udala za princa Renijea III, Keli je postala prava princeza, ali princ nije bio jedini čovjek kraljevske krvi sa kojim je Keli izlazila. Tokom 50-ih Keli je nakratko izlazila sa milionerom plejbojem, princom Alijem Kanom, vođom nizarskih muslimana, koji joj je poklonio zlatnu narukvicu optočenu smaragdima.

Princ Ali Kan bi navodno poklonio ženama sa kojima je izlazio kutiju za cigarete sa jednim smaragdom u njoj i ženama sa kojima je spavao smaragdnu narukvicu.

Princ Ali Kan se oženio Ritom Hejvort, još jednom starom holivudskom zvijezdom koja je postala princeza. Keli je takođe izlazila sa iranskim šahom. Rečeno je da je obasuo Keli nakitom, uključujući zlatnu kozmetičku torbicu sa kopčom sa 32 dijamanta.

Prije nego što je postala princeza, Keli je bila vjerena sa čuvenim modnim dizajnerom Olegom Kasinijem, koji je zaslužan za to što je Džeki Kenedi dala njen prepoznatljivi izgled. Kasini i Keli su bili vjereni da se vjenčaju, ali Kelini roditelji nisu odobravali vezu zbog Kasinijevih ruskih korijena i njegovih prethodnih razvoda. Pošto je Keli toliko čeznula za odobrenjem svojih roditelja, otkazala je vjeridbu. Čak se pričalo da je Keli bila trudna sa Kasinijevim djetetom, ali je prekinula trudnoću.

S obzirom na njihovu reputaciju, naravno Grejs Keli i Džon F. Kenedi su se spojili. Njihovi očevi, oboje irsko-američki milioneri, bili su prijatelji, pa su se Keli i Kenedi družili i pre nego što su sami po sebi postali poznati. Početkom 50-ih, Keli i Kenedi su bili u tako intenzivnoj romansi da su čak razgovarali o braku; međutim, Kenedijev otac je zaustavio sve razgovore o braku jer nije želio da glumica ometa političku karijeru njegovog sina.

Godine 1954. Kenedi, sada oženjen Džeki, našao se da se oporavlja od operacije leđa. Da bi razveselila svog muža, Džeki je - potpuno nesvjesna njihove prethodne veze - naterala Keli da poseti Kenedija u bolnici. Keli je stigla, obučena kao medicinska sestra. Prema kolumnisti tračeva, izvela je felaciju na Kenediju koji se oporavlja.

Keli je navodno imala aferu sa Holdenom, koji je u to vrijeme bio oženjen. Dok su tabloidi izvještavali o Kelinim poslovima, ona je ostala diskretna i davala je komentare poput: "Kao neudata žena, smatralo se da sam opasna."

"Imala je više momaka za mjesec dana nego što sam ja imala u životu. Otišla je u krevet sa svakim koga je u to vrijeme voljela.", rekla je za nju Za Za Gabor.

Pričalo se da je Keli imala aferu sa svojim partnerom u filmu "Uhvati lopova" Kerijem Grantom. Za ovu navodnu aferu se kaže da je trajala nekoliko godina, možda čak i dok je Keli bila udata za princa Renijera. Međutim, to zapravo nikada nije potvrđeno. U svakom slučaju, Keli je potvrđena kao Grantova omiljena glavna dama.

U intervjuu, Grant je rekao: "Uz svo dužno poštovanje Ingrid Bergman, mnogo sam više volio Grejs. Imala je spokoj."

Prije vjenčanja sa princom Renijerom, Keli se navodno pretvarala da je nevina, tvrdeći da je slomila himen igrajući hokej na travi u srednjoj školi. I tako je postala princeza Grejs od Monaka.