BEOGRAĐANKA NA KALENIĆ PIJACI PRONAŠLA ORIGINAL TORBU! Košta i po 50.000 eura, a Milica je platila 100

Kako je Beograđanka kupila čuvenu Birkin torbu na Kalenić pijaci?

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Hermes.com

Polovna garderoba poslednjih godina je postala glavna tema na svakom koraku. Barem smo se malo osvestili da nema ničeg lošeg u tome da nosimo komad odeće koji je neko pre nas nosio. Inače bi bespotrebno završio u kanti. Seknd hend prodavnice, pijace i buvljaci postali su pravo blago kada je reč o polovnoj odeći. Ali ne o bilo kakvoj!

Malo-malo pa na pijačnim tezgama završe markirane torbe ili cipele. Nešto što inače košta po par hiljada evra u radnjama, na pijacama je i po nekoliko puta jeftinije. Tu "ludu" sreću imala je i jedna Beograđanka po imenu Milica koja je na Kalenić pijaci slučajno naišla na brendiranu torbu za kojom lude žene širom sveta. U zatrpanoj gomili na tezgi Kalinić pijace Milica je izvukla čuvenu "Birkin" torbu francuskog brenda "Hermès" za svega 12.000 dinara.

U tome ne bi bilo ničeg čudno da ove torbe ne koštaju i po nekoliko hiljada evra, kao jedan auto koji je tek izašao iz fabrike, ali i dostižu cifru jedne garsonjere.

"Sasvim slučajno sam otišla to jutro sa suprugom do Kalenića. Inače, kada god imam priliku, volim da dođem do pijace i pogledam šta ima, jer sam zaista više puta našla kvalitetne i vredne komade, u odličnom stanju", ispričala je ona za Zadovoljnu.rs

"Dok sam prevrtala po gomilama, ispala mi je Hermès Birkin torba. Prvo sam bila ubeđena da je kopija, ali sam odmah ušla na internet i pretražila na koje sve načine se razlikuje fejk od originala. Pre svega, pečat na samom vrhu torbe je bio postavljen prilično visoko i blizu šavova torbe, baš kao što je naglašeno da treba. Zatim sam pogledala sama slova, koja su napisana tačno i jasno, što je navedeno kao drugi mogući propust. Treće, potražila sam skriveni pečat identifikacije, jer Hermès originalna torba ima ovu ručno utisnutu oznaku", objašnjava Milica.

Izvor: Hermes.com

"Sve je ukazivalo da je torba autentična, pod rukom se osećala kvalitetna koža i sve što je bilo navedeno kao razlika između originalne i lažne sam precrtala. Ipak, i dalje nisam bila sigurna da li da je uzmem. Padalo mi je na pamet da danas rade toliko dobre kopije da ni najoštrije oko ne može da primeti razliku, pa sam je ostavila i otišla", otkriva ona.

"Moj muž je otišao da podigne nešto, a ja sam ostala sama. Niko nije imao da me osvesti, i u skoro transcedentom stanju sam otrčala do prvog bankomata, podigla novac, kupila torbu i vratila se do kola pre njega", navodi Milica i nastavlja dalje:

"Sedela sam pored muža, i znam da sam mu rekla: ‘Moja torba je skuplja od našeg auta, a možda i od polovine našeg stana’, i čim sam to izgovorila nije mi bilo prijatno. Više nisam razmišljala o tome da li je lažna ili ne, ali mi nije prijala. Osećala sam se neprijatno, čak i kopije koštaju po nekoliko stotina evra. Čim sam ušla u stan, stavila sam je na jedan od sajtova za prodaju i ‘otišla’ je za 30.000 dinara dok sam trepnula. Nekada pomislim da li je trebalo to da uradim, ali nisam mogla sebe da zamislim sa njom dok vodim dete u vrtić ili idem u šoping", podvlači ona.

Viktorija Bekam sa Birkin torbom

Izvor: Profimedia/TOPS

Tajna paprene cene čuvene "Birkinke" leži u dugugodišnjoj tradiciji, načinu izradi i utrošenom vremenu, s obzirom da se svaka Birkinka izrađuje ručno preko 20 sati. Zato "Birkinka" ostaje jedna od torbi do kojih retko ko može doći jer je ogromna potražnja, a čeka se i po nekoliko meseci, pa čak i godina.

Model koji se smatra "početničkim", napravljen od platna i teleće kože, košta oko 3.000 evra. Prosečna cena "ozbiljnijeg" modela "Birkin" tašne košta od 10.500 pa do 175.000 evra. Birkinki ne pada cena, a ni potražnja, zato je komad koji može samo više da vredi kako godine odmiču. Mnogi smatraju da je ovaj komad bolja investicija od samog zlata.

Rekordi koje su "Birkin" tašne obarale su zaista neverovatni. Smatra se da ova tašna u preprodaji ne gubi vrednost, već dobije i do 130% u ceni! Najskuplja "Birkin" tašna prodata na aukciji otišla je za 270.000 evra. U pitanju je bio model "Himalaja Birkin" od krokodilske kože. S toga se postavlja pitanje da li je ova Beograđanka pogrešila u svojoj proceni prilikom prodaje?